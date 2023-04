﻿Klinikum Region Hannover: Politik verschiebt Entscheidung über Zukunftsplan

Hannover. Anders als geplant hat der Sozialausschuss der Region am Donnerstag noch nicht der Medizinstrategie 2030 für das Klinikum Region Hannover (KRH) zugestimmt. Allerdings nutzen die Politikerinnen und Politiker die Sitzung für eine ausführliche Diskussion.

CDU kritisiert lange Fahrtzeiten

Aus Sicht von SPD und Grünen ist die Medizinstrategie dringend notwendig. „Die Bürger erwarten, dass wir mit Steuergeldern, so umgehen, dass wir das KRH zukunftssicher aufstellen“, sagte SPD-Sozialexperte Angelo Alter. Die Debatte dürfe nicht über einzelne Standorte geführt werden, sondern müsse sich an der Qualität der medizinischen Versorgung orientieren. Und die Medizinstrategie verbessere die Versorgung.

Für die CDU kritisierte Gunhild Fiedler-Dreyer die in der Medizinstrategie eingeplanten langen Fahrtzeiten für den Rettungsdienst. „Was ist, wenn der Patient auf der langen Fahrt ins Krankenhaus stirbt?“, fragte sie. Das habe doch nichts mit der angeblichen Qualitätssteigerung zu tun. KRH-Medizin-Geschäftsführer Matthias Bracht sieht das anders: Wenn ein Patient auf dem Weg ins Krankenhaus sterbe, hätte er auch nicht in einem kleinen Krankenhaus gerettet werden können. „Man muss in das richtige Krankenhaus“, betonte er.

Linke will Sanierungsstau beseitigen

Die Befürchtung der Politiker ist, dass Pflegekräfte das KRH verlassen, weil sie die Verlegung von Abteilungen an einen Standort nicht mitmachen wollen. Die Geschäftsführung hat allerdings nicht so viele Bedenken. „Es wird an uns liegen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu überzeugen“, sagte Bracht.

Schärfste Kritik an den Plänen kommt von der Linken. Fraktionsvorsitzende Jessica Kaußen erklärte, „das Gesundschrumpfen ist der Anfang vom Ende des KRH“. Das Klinikum werde mit der Medizinstrategie finanziell in den Sand gefahren. Es sei viel wichtiger, den Sanierungsstau beim KRH zu beseitigen, dafür müsse die Region auf das Land einwirken, damit das nötige Geld fließe.

Krach: „Geld gibt es nur mit Zukunftsplan“

Regionspräsident Steffen Krach (SPD) wies die Kritik zurück. Es sei ein „absoluter Irrglaube, dass das Land Geld für die Sanierung der Krankenhäuser frei gebe, wenn die Regionsversammlung die Medizinstrategie ablehne“, sagt er. Geld komme nur, wenn es einen Zukunftsplan gebe.

Im März hatte der Aufsichtsrat des KRH die Medizinstrategie beschlossen. Kernpunkte der Umstrukturierung sind neben der Schließung des Lehrter Krankenhauses und seiner Umwandlung in ein sogenanntes Medizinisches Versorgungszentrum mit verbesserter Notfallversorgung die Verkleinerung des Agnes-Karll-Klinikums in Laatzen und die weitgehende Aufgabe des hannoverschen Nordstadt-Krankenhauses. Ausgebaut oder zumindest gestärkt werden die Standorte Siloah, Gehrden und Burgwedel. Verbunden ist damit auch ein Bettenabbau.

Ausschuss kann am 16. Mai abstimmen

Der Investitionsbedarf liegt bei 743 Millionen Euro. Durch die Medizinstrategie soll sich das jährliche Ergebnis des KRH in einer Höhe von 17 bis 21 Millionen Euro verbessern. Die Hoffnung der Geschäftsführung: Der Konzern wäre dann in der Lage, operativ ausgeglichene Ergebnisse zu erwirtschaften.

Der Sozialausschuss könnte jetzt bei seiner nächsten Sitzung am 16. Mai über die Medizinstrategie entscheiden. Das letzte Wort hat dann die Regionsversammlung. Dort soll in der Sitzung am 23. Mai abgestimmt werden.

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass das Klinikum erneut eine Finanzspritze benötigt. Für dieses Jahr hatte die Regionsversammlung bereits beschlossen, 20 Millionen Euro zur Erhöhung des Eigenkapitals an das KRH zu überwiesen, jetzt sollen noch einmal 30 Millionen Euro dazukommen.