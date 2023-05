﻿Medizinstrategie in Hannover: So geht es beim KRH weiter

Hannover. „Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit“, sagt Regionspräsident Steffen Krach (SPD). Am Dienstag hat die Regionsversammlung der Medizinstrategie 2030 für das Klinikum Region Hannover (KRH) zugestimmt, jetzt müssten einige Dinge schnell gehen, sagt Krach, der auch Chef des KRH-Aufsichtsrats ist. Die langfristig angelegte Medizinstrategie beinhaltet Investitionen in Höhe von 750 Millionen Euro und soll das jährliche Defizit des kommunalen Krankenhausunternehmens verringern und gleichzeitig die medizinische Versorgung in der Region verbessern. Fast alle Standorte sind von Veränderungen betroffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Schnell gehen soll es jetzt zum Beispiel in Lehrte. Das dortige Krankenhaus soll geschlossen werden, stattdessen ist in Lehrte ein sogenanntes Regionales Gesundheitszentrum (RGZ) geplant, ein Minikrankenhaus mit Notfallversorgung und einigen Betten. Dafür sollen jetzt die Projektentwürfe beauftragt werden, kündigt Krach an. „Wir wollen schnell einen Plan für Lehrte entwickeln“, betont der Regionspräsident.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Krach will zügig mit Peine sprechen

Krach will aber auch zügig mit dem Landkreis Peine sprechen und ausloten, ob es die Möglichkeit gibt, gemeinsam mit den Nachbarn für den Kreis Peine und den Osten der Region ein Krankenhaus zu bauen. „Da wird man dann sehen, ob es sich lohnt, die Gespräche zu vertiefen und es eine gemeinsame Lösung geben könnte“, sagt der Regionspräsident.

Ein positiver Ausgang der Gespräche wäre ganz im Sinne der Landesregierung. Denn das Gesundheitsministerium erwartet bei der Krankenhausplanung von den Kommunen, über Gebietsgrenzen hinaus zu denken. Peine hatte das zeitweise defizitäre Krankenhaus 2003 an den Betreiber AKH Celle verkauft, unter deren Leitung sich das Defizit vergrößerte. Inzwischen gehört es wieder der Stadt und dem Landkreis Peine. Die bisherigen Bemühungen aus Peine vom Krankenhausplanungsausschuss dafür Geld zu erhalten, waren nicht erfolgreich. Denkbar ist offenbar ein gemeinsamer Standort in Lehrte-Hämelerwald in direkter Nähe zur A2. Dann würde es keinen Neubau in Großburgwedel geben. Und auch das Minikrankenhaus für Lehrte hätte sich erledigt.

Viel zu tun: Die KRH-Geschäftsführung mit Matthias Bracht (von rechts), Michael Born und Barbara Schulte muss die Medizinstrategie jetzt umsetzen. © Quelle: Mathias Klein

Regionspräsident will Tempo machen

Noch in dieser Woche trifft sich Krach mit der Geschäftsführung des KRH, bei einer Aufsichtsratssitzung im Juni soll es dann um die konkrete Umsetzung der Medizinstrategie gehen. Er wolle Tempo machen, kündigt der Regionspräsident an. Einen konkreten Zeitplan gibt es aber noch nicht. Diese müssten jetzt erst einmal erarbeitet und abgestimmt werden, sagt KRH-Sprecher Steffen Ellerhoff.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Geschäftsführung geht es nach dem Beschluss für die Umstrukturierung erst einmal darum, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim KRH zu halten. Helfen soll dabei ein spezieller Tarifvertrag, damit mögliche Versetzungen sozialverträglich abgefedert werden, berichtet Ellerhoff. Zudem gehe es darum, die Teams im Bereich der Chirurgien aus Lehrte und Großburgwedel zusammenwachsen zu lassen. Dritte Maßnahme sei die Planung für die Umsetzung der Geriatrie aus Langenhagen ins Nordstadt-Krankenhaus.

Viele Fragen sind noch offen

Allerdings gibt es noch viele ungeklärte Fragen: Zum Beispiel die Finanzierung. Laut bisherigen Berechnungen kostet die Umsetzung der Medizinstrategie 750 Millionen Euro, eine Summe, die sich auch noch vergrößern kann. Die Region setzt bei der Finanzierung weitgehend auf das Land, dort gibt es aber auch Neubauwünsche für Krankenhäuser aus anderen Landesteilen.

Nur ein Problem: Die Notaufnahme am Siloah ist zu klein, wenn das Nordstadtkrankenhaus dort integriert wird. © Quelle: Mathias Klein

Die zentrale Rolle in der Medizinstrategie soll das Krankenhaus Siloah in Hannover erhalten. Das Nordstadtkrankenhaus wird mit seinen bisherigen Abteilungen ins Siloah integriert, dafür ist ein Anbau an das bisherige Klinikgebäude notwendig. Platz dafür ist vorhanden. Damit wäre das Siloah ein sogenannter Maximalversorger, genauso wie die Medizinische Hochschule Hannover (MHH). Allerdings gibt es auch hier noch offene Fragen. Zum einen liegt das Siloah direkt an der Ihme. Bei einem Jahrhunderthochwasser könnte das Krankenhaus überflutet werden, falls es keinen zusätzlichen Hochwasserschutz gibt. Bei der Stadt Hannover macht man sich darüber Gedanken, das KRH selbst teilt mit, die wichtigsten technischen Komponenten wie Notstromaggregate, Lüftungsmaschinen und andere Geräte seien bereits hochwassersicher in den Dachgeschossen installiert.

Notaufnahme im Siloah ist zu klein

Ein weiteres Problem am Siloah: Mit einem Neubau für die Abteilungen des Nordstadtkrankenhauses müsste auch die Notaufnahme komplett umgestaltet werden. Denn die Notaufnahme ist bisher nur für internistische Notfälle ausgelegt, mit dem Nordstadtkrankenhaus kämen unter anderem auch Notfälle mit Verletzungen oder Schlaganfälle dazu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat wartet jetzt also sehr viel Arbeit. Das weiß auch Regionspräsident Steffen Krach: „Ich habe großen Respekt vor dem, was jetzt kommt“, sagt er.

HAZ