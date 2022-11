﻿Medizinstudium in Braunschweig: MHH in Hannover ist gegen neuen Studienort

Der Marburger Bund fordert einen Medizin-Studiengang auch in Braunschweig. Damit soll der Ärztemangel bekämpft werden. An der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) hält man davon aber gar nichts.

Hannover. Bekommt die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) als Studienstandort für Medizin bald Konkurrenz aus Braunschweig? Die Stadt Braunschweig fordert schon lange, Braunschweig neben Hannover, Göttingen und Oldenburg zum vierten Studienstandort für Medizin in Niedersachsen zu machen. Jetzt verlangt das auch die einflussreiche Ärztegewerkschaft Marburger Bund.

„Wir brauchen dringend mehr als 400 zusätzliche Studienplätze für Humanmedizin“, sagt der Vorsitzende des Marburger Bundes in Niedersachsen, Hans Martin Wollenberg. Die neue Landesregierung müsse sich zu ihrer Verantwortung für die medizinische Versorgung bekennen und schnell handeln, betonte er. Um die Zahl der Studienplätze angemessen zu erhöhen, sei ein neuer Standort Braunschweig notwendig.

2700 Ärztinnen und Ärzte fehlen

An Niedersachsens Krankenhäusern fehlten über 2700 ärztliche Stellen, sagt der Marburger Bund. Das habe eine Umfrage des Verbandes ergeben. Qualifizierter medizinischer Nachwuchs sei unverzichtbar, um langfristig die medizinische Versorgung der Bevölkerung in Niedersachsen zu sichern. Die aktuelle Situation in den Kliniken gefährde die Patientenversorgung, meint der Marburger Bund.

In Braunschweig würde man einen Medizin-Studiengang an der Technischen Universität am liebsten sofort einführen. Die Stadt wirbt für den Medizinstudiengang unter anderem mit dem Klinikum der Stadt. Denn das sei ähnlich groß wie die MHH. Verärgert ist man in Braunschweig noch immer über eine Vereinbarung des Wissenschaftsministeriums mit der Uni Göttingen und dem Klinikum Wolfsburg über den Aufbau eines „Medizincampus Wolfsburg“. Ab dem Jahr 2023 sollen bis zu 60 Studenten pro Jahr aus Göttingen drei von insgesamt sechs klinischen Semestern in Wolfsburg studieren.

MHH sieht keine Notwendigkeit

An der Medizinischen Hochschule hält man von Plänen für einen Medizinstudiengang in Braunschweig nichts. „Die MHH sieht keine Notwendigkeit für eine vierte Medizinische Fakultät in Niedersachsen“, sagt Sprecher Stefan Zorn. Er verweist auf die besonders engen Kooperationen mit Braunschweig: Das Klinikum sei langjähriges Akademisches Lehrkrankenhaus der MHH. Hinzu kämen wissenschaftliche Kooperationen unter anderem über das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI).

Das zuständige Wissenschaftsministerium in Hannover wollte sich wegen des Ministerwechsel am Dienstag noch dazu äußern, ob Braunschweig einen Medizinstudiengang erhält oder nicht. Der neue Minister Falko Mohrs (SPD) kommt aus Wolfsburg und gehört zum SPD-Bezirk Braunschweig.

Von Mathias Klein