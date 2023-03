Der öffentliche Verkehr in Hannover stand am Montag fast komplett still. Der gemeinsame Streik von Verdi und EVG hatte massive Folgen. Ein Chaos blieb jedoch aus, weil sich die Hannoveraner offenbar zu helfen wussten. Doch weitere Arbeitskämpfe drohen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket