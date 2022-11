﻿Megaprojekte für Hannovers Verkehr: Diese Ausbaupläne liegen in der Schublade

Acht Spuren für die A 2 im Norden Hannovers, eine Hochstraße in Stöcken und komplett neue Trassen für die B 65 im Süden. In den Schubladen der Planer liegen noch gewaltige Ausbauvorhaben, die so gar nicht zu den Zielen der Verkehrswende passen wollen.

Hannover. Weniger Autoverkehr, Sanierung im Bestand statt Ausbau und eine stärkere Berücksichtigung des Klimaschutzes: Die neue rot-grüne Landesregierung will die Verkehrsplanung in Niedersachsen neu aufstellen. In den Schubladen der Planer liegen für die Region Hannover jedoch eine ganze Reihe von Vorhaben, die so gar nicht zu den Zielen der Verkehrswende passen wollen. Festgeschrieben sind die Projekte vor allem im Bundesverkehrswegeplan 2030, der den Status eines Gesetzes hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ausbau der A 2 auf acht Spuren im Norden Hannovers

Zwischen Bad Nenndorf im Westen und dem Kreuz Hannover-Ost ist der Ausbau der A 2 von derzeit sechs auf acht Spuren vorgesehen. Priorität hat dabei der 2,6 Kilometer lange Abschnitt zwischen dem Kreuz Hannover-Herrenhausen und dem Dreieck Hannover-West, der dem sogenannten „vordringlichen Bedarf“ zugeordnet ist.

Den Ausbau begründet der Bund mit der hohen Stauwahrscheinlichkeit zwischen Herrenhausen und Hannover-West, die bei mehr als 300 Stunden pro Jahr liegt. Ein weiterer Grund sei der hohe Anteil an Schwerlastverkehr. „Mit dem bestehenden Ausbaustandard können die auftretenden Verkehrsbelastungen nicht in ausreichender Qualität abgewickelt werden“, heißt es im Bundesverkehrswegeplan. Dieses Problem werde durch die prognostizierten Verkehrsbelastungen noch verstärkt. Im Jahr 2030 rechnet der Bund mit durchschnittlich 134.000 Kraftfahrzeugen am Tag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf dem 17,2 Kilometer langen Abschnitt zwischen dem Dreieck Hannover-West und dem Kreuz Hannover-Ost stuft der Bund die Staugefahr als geringer ein. Deshalb wird dieser nur als „weiterer Bedarf“ gelistet. Das gilt auch für den 19,6 Kilometer langen Abschnitt zwischen Bad Nenndorf und Hannover-Herrenhausen. Mit Priorität ausgebaut werden sollen auch das Dreieck Hannover-West und das Kreuz Hannover-Buchholz. Für die Planungen ist seit Januar die neu gegründete Autobahn GmbH zuständig.

Regelmäßige Staus: Der Bund will die A 2 im Norden Hannovers deshalb auf acht Spuren ausbauen. © Quelle: Peter Steffen

B 6 in Stöcken – zwei Spuren mehr und eine Hochstraße

In Stöcken verläuft die Bundesstraße 6 aktuell überwiegend vierspurig. Geplant ist jedoch auf mehr als zwei Kilometern Länge ein Ausbau um zwei weitere Fahrstreifen. Notwendig ist das laut Bundesverkehrswegeplan, weil es „regelmäßig zu ausgeprägten und dauerhaften Staubildungen mit Rückstau“ bis in die angrenzenden Straßen komme. Grund dafür seien der starke Pendler- und Zulieferverkehr sowie die dort ansässigen Industriebetriebe wie die Conti.

Um Staus an den Ampeln zu vermeiden, ist laut Bundesverkehrswegeplan der Bau einer Hochstraße in Stöcken die „beste und damit zu meldende Lösung“. Mit einem sechsspurigen Ausbau in einer Ebene seien die „bestehenden großen Probleme“ an den Kreuzungen „nicht zu lösen“. Der Durchgangsverkehr solle „auf die Hochstraße verlagert werden“.

Die für die Planung zuständige Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bestätigt, dass zwei zusätzliche Spuren vorgesehen sind. Allerdings seien die Planungen für diesen Abschnitt „noch nicht aufgenommen worden“. Deshalb könne man zu Einzelheiten wie der Hochstraße „noch keine Aussage treffen“. Das Projekt ist im Verkehrswegeplan unter dem „weiteren Bedarf“ gelistet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

B 6 in Linden: Ausbau Westschnellweg nach Autobahnstandard?

Die Erneuerung des Westschnellwegs zwischen der Abfahrt der Bundesstraße in Herrenhausen und Deisterkreisel ist zwar nicht im Bundesverkehrswegeplan aufgeführt. Dort besteht jedoch aufgrund der maroden Brücken der dringendste Handlungsbedarf. Zwar versichert die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, dass der weitere Verlauf der Planung "ergebnisoffen und transparent" mit der Öffentlichkeit diskutiert werden solle.

Allerdings scheinen die Verantwortlichen – ähnlich wie beim Südschnellweg – eine Planung nach Autobahn-Richtlinien zu favorisieren. Noch im Sommer teilte die Behörde auf Nachfrage des Büros der grünen Bundestagsabgeordneten Swantje Michaelsen mit, dass wegen der „überregionalen Bedeutung“ des Westschnellwegs und dessen heutigen Ausbaustandards ohne Kreuzungen die Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen „nicht sachgerecht“ sei. Ab durchschnittlich 30.000 Fahrzeugen pro Tag greife „grundsätzlich der Geltungsbereich der Richtlinie für die Anlage von Autobahnen“.

Zudem plädierte die Behörde für die Anlage eines Seitenstreifens, den es heute in Linden am Westschnellweg nicht gibt. "Durch die Möglichkeit das Fahrzeug im Seitenraum abstellen zu können, reduziert sich die Gefahr für Auffahrunfälle signifikant", erklärte diese. Diskutiert wird beim Westschnellweg auch der Bau eines Tunnels durch den Lindener Berg. Allerdings stellten die Planer bereits klar, dass das Vorhaben dadurch deutlich teurer würde und sich die Stadt Hannover an den Kosten beteiligen müsste.

Könnte deutlich breiter werden: Der Westschnellweg in Linden. © Quelle: Christian Behrens

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ausbau der B 65 auf bis zu sechs Spuren

Die Bundesstraße 65, zu der auch Hannovers Südschnellweg gehört, soll an vielen Stellen deutlich breiter werden als heute und in einigen Bereichen einen neuen Trassenverlauf bekommen. Dadurch soll die Verbindungsqualität zwischen Bad Nenndorf, Barsinghausen, Hannovers Süden und Laatzen sowie die Anbindung an die A 2 im Westen verbessert werden, heißt es im Bundesverkehrswegeplan.

Zwischen Bad Nenndorf und Nordgoltern soll die Bundesstraße von heute zwei auf künftig vier Spuren erweitert werden. Zwischen Nordgoltern und Everloh soll – zusätzlich zur existierenden Straße – ein zweistreifiger Neubau auf einer ganz neuen Trasse entstehen, die Nordgoltern, Stemmen, Göxe und Ditterke umfährt. Vier statt zwei Spuren soll es auch zwischen Everloh und Hannover geben.

Lesen Sie auch

Zwischen Ricklinger Kreisel und dem Autobahnkreuz Anderten soll die Bundesstraße, zu der auch der Südschnellweg gehört, laut Bundesverkehrswegeplan sogar von vier auf sechs Spuren ausgebaut werden. Zumindest beim Abschnitt, der jetzt neu gebaut werden soll, haben die Planer darauf verzichtet. Dennoch wird dieser aufgrund der breiteren Spuren und der Standstreifen in der Leinemasch künftig 25,60 statt 14,50 Meter breit sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Östlich von Hannover soll die B 65 bis Peine ebenfalls einen komplett neuen Verlauf bekommen, der einen Bogen um die Ortschaften an der heutigen Strecke macht. Laut der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr haben die Planungen für das Projekt allerdings noch nicht begonnen, obwohl der Abschnitt zwischen Sehnde und Peine im Verkehrswegeplan zum vordringlichen Bedarf gehört.

Von Christian Bohnenkamp