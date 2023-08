Mehr als eine Woche vermisst: 13-Jähriger aus Hannover verschwunden

Hannover. Die Polizei Hannover sucht nach einem 13-Jährigen, der seit mehr als einer Woche vermisst wird. Der Schüler soll bereits am Mittwoch, 16. August, gegen 12 Uhr die Wohnung seiner Eltern im Sahlkamp verlassen haben, um sich mit seiner Freundin zu treffen. „Bis heute ist er nicht zurückgekehrt“, sagt Behördensprecher Dennis Diroll.

Daher haben die Ermittlerinnen und Ermittler jetzt ein Foto des Gesuchten veröffentlicht. Die Eltern wählten demnach am Donnerstagabend den Notruf und meldeten ihren Sohn als vermisst. Die Gründe, weshalb dies erst so spät geschah, sind nicht bekannt. Am Freitagmittag fällte die Polizei dann aber die Entscheidung, mit der Suche an die Öffentlichkeit zu gehen.

Seit mehr als einer Woche vermisst: Noah S. (13). © Quelle: Polizei

Schüler wird am Hauptbahnhof Hannover vermutet

Es wird vermutet, dass sich Noah S. im Bereich des Hauptbahnhofs aufhalten könnte. Der 13-Jährige ist etwa 1,88 Meter groß und hat dunkle Locken. „Zu seiner Kleidung liegen keine Informationen vor“, sagt Diroll. Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort des Schülers nimmt das Kommissariat in Lahe unter der Telefonnummer (0511) 109 33 15 entgegen.

