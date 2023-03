﻿Mehr als nur ein Austausch – Schüler aus Badenstedt fliegen nach Tansania

Badenstedt. An der IGS Badenstedt entsteht langsam aber sicher eine neue Tradition: Am kommenden Donnerstag fliegen Lehrer Tim Burchardt und sein Kollege Eric Hartleben mit einer Gruppe aus 12 Schülerinnen und Schüler für zwei Wochen nach Tansania. Acht Jahre liegt die erste Reise bereits zurück – die letzten Jahre musste der Austausch pandemiebedingt ausfallen. Dafür ist das Programm diesmal umso vielfältiger.

Auf die Idee kam Burchardt durch einen befreundeten Lehrer, der an seiner Schule eine Kooperation mit einer Schule in Ghana organisierte. Da in dem Land seinerzeit das Ebola-Virus grassierte, schaute er sich nach einem anderen Land um und flog in den Herbstferien 2015 nach Tansania. Dort begab sich dort auf die Suche nach einer Partnerschule – mit Erfolg: Der erste Austausch mit der Prince Clause Secondary School in Lushoto erfolgte nur drei Monate später. Einer zweiten Reise im Frühjahr 2017 folgte eine erst finanziell-, und dann Corona-bedingte Pause. Nun steht der dritte Austausch an.

Tansania-Austausch 2017: „Als man sich wieder trennen musste, sind die Tränen geflossen“, berichtet Organisator Tim Burchardt. © Quelle: privat

Für die Schülerinnen und Schüler ist die Reise etwas Einmaliges. Denn: Sie erhalten die Möglichkeit, in eine völlig andere Welt einzutauchen: „Das liegt für sie ansonsten außerhalb jeder Vorstellungskraft“, berichtet Burchardt. Tagsüber nehmen die Jugendlichen mehrere Stunden am Unterricht der Partnerschule teil, abends wird gemeinsam gekocht, musiziert oder getanzt. Das Besondere: „Man reduziert sich dort – zu sehen, dass man selbst eigentlich im Überfluss lebt, ist eine wertvolle Erfahrung“, betont der Lehrer.

Nachhaltig geprägt: Michel Bienek – 2017 noch als Schüler beim Tansania-Austausch dabei, vergangenes Jahr nach seinem Abitur dorthin zurückgekehrt. © Quelle: Rainer Droese

Wie nachhaltig diese Erfahrung wirklich sein kann, zeigt das Beispiel des mittlerweile 20-jährigen Michel Bieniek: 2017 war er als Schüler der IGS bei der zweiten Tansania-Reise dabei, schon damals kündigte er an, in das Land zurückkehren zu wollen. Und er ließ seinen Worten Taten folgen: Nach seinem Abitur im vergangenen Jahr lebt er nun seit Oktober in Moshi im Nordosten Tansanias, wo er an einer dortigen Partnerschule des Helene-Lange-Gymnasiums arbeitet. Der Tansania-Austausch hat dabei eine wichtige Rolle gespielt: „Man hört zwar immer etwas über andere Kulturen, aber das mit eigenen Augen zu sehen und zu erleben – das hat mich fasziniert. Ich wollte das Land dann noch besser kennenlernen.“

Klimaschutzprojekt im Gepäck

Für dieses Jahr haben sich die Schülerinnen und Schüler noch etwas Besonderes vorgenommen: „Wir wollen eine Wasseraufbereitungsanlage bauen“, erzählt der 14-jährige Ben. Konzipiert habe diese der Physik- und Biologielehrer Eric Hartleben. Die Idee: Sonneneinstrahlung lässt Schmutz- und Salzwasser verdampfen, dadurch bleiben Dreck und Salz zurück, sauberer Wasserdampf kann zu Trinkwasser kondensieren. So will die Schülergruppe nachhaltig etwas bewirken.

Gan in der Nähe der Partnerschule: Landschaft im Usambaragebirge. © Quelle: privat

Fördermittel des Landes lassen noch auf sich warten

Ein Problem, das den Austausch in der Vergangenheit stet begleitete: Die Finanzierung. „Die Familien der Kinder können sich die Kosten der Reise oft nicht leisten“, erzählt Burchardt. In der Vergangenheit habe man deswegen Spendenläufe veranstaltet oder Streckenposten beim Marathon gestellt, um so das benötigte Geld zu sammeln. Dieses Jahr ist das anders: „Die Partnerschaft wird erstmals durch ENSA, ein Programm des Bundesentwicklungsministeriums, und der Staatskanzlei in Hannover gefördert“, berichtet Burchardt. Fast 14.000 Euro gibt es vom Bund, einen weiteren mittleren vierstelligen Betrag von der Niedersächsischen Staatskanzlei. Aufgrund interner Probleme sind die Fördermittel des Landes zwar auch eine Woche vor Abflug noch nicht auf dem Schulkonto angekommen, die Freude des Organisators über die Unterstützung mindert das aber nicht: „Wir sind heilfroh, dass wir die Gelder bekommen haben.“

Nächster Besuch schon in Aussicht

Auch an die Zeit nach dem diesjährige Austausch wird schon gedacht: „Nächstes Jahr planen wir gleich den nächsten Besuch“, verrät Burchardt. Und auch ein Gegenbesuch einer Schülergruppe aus Lushoto steht im Raum: „Da müssen wir mal schauen, wie wir das sinnvoll gestalten können.“