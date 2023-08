﻿Mehr Fernwärme als geplant: Enercity prüft Erweiterung des Netzes in Hannover

Tourismus

Während andere Städte nach Corona beim Tourismus wieder zugelegt haben, bleiben in Hannovers Hotels viele Zimmer leer. Eines der Vorbilder ist Frankfurt. Die Stadt hat mit einer frischen Tourismusstrategie Erfolg und will die Übernachtungszahlen um 50 Prozent steigern. Was macht Frankfurt besser als Hannover? Ein Gespräch mit Jasmin Bischoff, der Leiterin des Frankfurter Tourismusmanagements.