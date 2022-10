﻿Mehr Geld für Kinderkliniken: Kinderkrankenhaus auf der Bult kritisiert Berliner Pläne

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagt, wie er die Kinderkliniken besser finanzieren will. Aber im Kinderkrankenhaus auf der Bult in Hannover hält man von den Plänen gar nichts. Im Gegenteil.

Hannover. Wie auch andere Kinderkliniken befindet sich das Kinderkrankenhaus auf der Bult in Hannover in finanziellen Nöten. Die Lage in Hannover ist so dramatisch, dass die Region Hannover noch in diesem Jahr mit einer Finanzspritze von 3,6 Millionen Euro hilft. In den kommenden drei Jahren könnte die Region Hannover noch einmal bis zu 15 Millionen Euro an die Kinderklinik überweisen.

Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat jetzt die prekäre Lange der Kinderkliniken erkannt und eine Entlastung angekündigt. Das Entscheidende an der geplanten Reform sei, dass Druck von den Kliniken genommen werde, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in Berlin. Ein entsprechendes Gesetz stehe kurz vor der Vollendung.

Mehr Kinder kommen in „Erwachsenenkrankenhäuser“

Aktuell erhielten Kliniken weniger Geld, wenn sie weniger Fälle behandelten, erklärte Lauterbach. „Jetzt soll es so sein, dass man 100 Prozent des Budgets bekommt – auch dann, wenn man 20 Prozent weniger Fälle erbringt. Das heißt, man kann Fälle sparen, zum Beispiel vermitteln an andere Kliniken, die die Patienten besser versorgen können und bekommt trotzdem das Budget“, erläutert er etwas umständlich.

Die Konsequenz der Lauterbach-Pläne sind aus Sicht der Leiterin des Kinderkrankenhauses auf der Bult, Agnes Genewein, aber keinesfalls gut für die Kinderkliniken, ganz im Gegenteil. Denn dann würden mehr Kinder in „Erwachsenenkrankenhäusern“ landen und behandelt werden. Dort fehlt es aber oft an der passenden Infrastruktur und an der besonderen Ausbildung des Personals, betonte Genewein.

Längere Ausbildung für Behandlung und Pflege von Kindern

Kinderärzte benötigten wegen der Besonderheiten in der Kinderheilkunde eine längere Ausbildung als „Erwachsenenmediziner“. Und Pflegekräfte für Kinder müssen mindestens ein Jahr nachqualifiziert werden, damit sie die Kompetenzen erlernen, die Krankheiten und Besonderheiten vom Säugling bis zum Jugendlichen zu beherrschen, berichtet die Krankenhaus-Chefin. Sollten Lauterbachs Pläne in Kraft treten, würden die „Erwachsenenkrankenhäuser“ ordentlich an der Behandlung von kleinen Patienten verdienen.

Besondere Fälle: Ein Arzt untersucht ein Kleinkind im Krankenhaus. © Quelle: Sebastian Gollnow

Genewein fordert für Kinderkliniken einen Ausstieg aus dem Vergütungssystem über Fallpauschalen. Stattdessen müsste mit den Kliniken genauso wie mit Kinder- und Jugendpsychiatrien abgerechnet werden. Das wäre dann eine Kombination aus Geld für das Vorhalten von Strukturen einerseits und zusätzlich für die Behandlung von Patientinnen und Patienten.

„Chronisch kranke Kinder sind unterversorgt“

„Chronisch kranke Kinder sind schon heute unterversorgt“, sagt die Bult-Chefin. Deshalb sei ein weiterer Abbau kindermedizinischer Strukturen für die Gesellschaft nachhaltig schädlich. Denn es gebe durch die fehlende Behandlung im Kindesalter hohe Folgekosten.

Von Mathias Klein