﻿Jugendliche rauchen mehr: „E-Zigaretten und Cannabis werden verharmlost“

Laut einer neuen Studie hat die Zahl der jugendlichen Raucherinnen und Raucher innerhalb eines Jahres fast verdoppelt. Warum ziehen sich immer mehr junge Leute toxischen Rauch in die Lunge, obwohl die Folgen bekannt sind. Ein Kinder- und Jugendpsychiater kennt die Antwort.

Hannover. Die Zahl der jugendlichen Raucher von 14 bis 17 Jahren hat sich 2022 von 8,7 Prozent (2021) auf 15,9 Prozentsder Altergsruppe fast verdoppelt. Das geht aus einer Langzeitstudie „Deutsche Befragung zum Rauchverhalten“ (Debra) der Heinrich-Heine-Uni in Düsseldorf hervor. Seit Beginn der Studie im Jahr 2016 habe es noch nie so eine hohe Tabakraucherquote unter Jugendlichen gegeben wie 2022, hieß es. Laut Christoph Möller, Chefarzt der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie am Kinderkrankenhaus auf der Bult, sterben jedes Jahr 110.000 bis 120.000 Menschen an den Folgen des Nikotinkonsums. Dazu kommen 70.000, die an den Folgen des Alkoholkonsum sterben.