﻿Kita-Plätze: In Niedersachsen fehlen 900 Millionen Euro für den Ausbau

Hannover. Städten und Gemeinden in Niedersachsen fehlen 900 Millionen Euro für nötige Investitionen in Kindertagesstätten. Nach Angaben des niedersächsischen Städtetags muss in den Krippen in den kommenden vier Jahren knapp ein Viertel der bestehenden Plätze hinzukommen, um den Rechtsanspruch der Eltern zu erfüllen. Die Kindergärten müssen 11 Prozent neue Plätze schaffen. Unterstützung bei den nötigen Investitionen bekommen die Kommunen aktuell weder vom Bund noch vom Land.

Ob die Landesregierung vom kommenden Jahr an wieder Investitionsmittel für den Kitaausbau bereitstellen wird, will die rot-grüne Landesregierung am Wochenende bei einer Haushaltsklausur festlegen. Städtetag-Hauptgeschäftsführer Jan Arning schickt einen dringenden Appell an Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne): „Diese Situation ist aus unserer Sicht völlig untragbar“, heißt es in dem Schreiben, das dieser Redaktion vorliegt.

15.500 neue Kitaplätze benötigt

Den Bedarf hat der Städtetag in einer Umfrage unter seinen Mitgliedern ermittelt. Angaben des Kultusministeriums zufolge gibt es in Niedersachsen knapp 225.000 Kinder im Alter bis drei Jahre. Davon werden rund 72.000 in Kindertagesstätten und von Tagesmüttern betreut. Das ermittelte Plus von 23 Prozent würde 15.500 zusätzliche Plätze oder 1100 neue Krippengruppen bedeuten. Den dafür nötigen Investitionsbedarf gibt der Städtetag mit 900 Millionen Euro an. Insgesamt gibt es laut Kultusministerium in Niedersachsen gut 370.000 Plätze in 5800 Kindertageseinrichtungen (Krippen und Kindergärten).

Nach aktuellem Stand müssten die Kommunen die Summe alleine stemmen. Der Bund hat für 2021 und 2022 insgesamt etwa 94 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Das Land stockte die Summe im vergangenen Jahr um 16 Millionen Euro für Krippen (11 Millionen) und Kindergärten (5 Millionen Euro) auf. In diesem Jahr kamen keine neuen Landesmittel hinzu. Nach Angaben des Städtetags sind sämtliche Mittel von Bund und Land verbraucht.

Fehlende Förderprogramme stellen die Kommunen vor große finanzielle Herausforderungen. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) schließt sich der Forderung des Städtetags an. Die steigende Nachfrage stelle die Stadt vor große Herausforderungen. „Ohne eine adäquate Unterstützung sind die nicht zu bewältigen.“ Die Kinderbetreuung sei unterfinanziert.

Die Stadt Vechta benötigt bei wachsender Bevölkerung in den kommenden Jahren fünf neue Kitas, wie Bürgermeister Kristian Kater (SPD) in einem Brief an Hamburg schildert. Wegen fehlender Fördermöglichkeiten müsse die Stadt 180.000 Euro für die ersten 15 zusätzlichen Krippenplätze selbst finanzieren. „Wir können als Kommune nicht alleine den notwendigen Kita-Ausbau stemmen.“

Städtetagsgeschäftsführer Arning sieht auch den Bund in der Plicht, wie er Kultusministerin Hamburg schreibt. Leider lasse die Umsetzung eines neuen Investitionsprogramms auf sich warten. „Das Fehlverhalten des Bundes entbindet aber das Land nicht von seiner eigenen Verantwortung“, appelliert Arning an die Kultusministerin, Städten und Gemeinden beizustehen.

Ob sich die Kommunen allzu große Hoffnungen machen können, ist fraglich. Regierungssprecherin Anke Pörksen bremste vor dem Wochenende zu hohe Erwartungen an die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landes. „Es gibt nicht so viel zu verteilen.“ Sonntag und Montag berät die Landesregierung über die Schwerpunkte des Landeshaushalts für 2024. Die Kinderbetreuung ist nur eine von mehreren Großbaustellen: Das sind unter anderem die Krankenhausfinanzierung, die bessere Bezahlung von Lehrern, der Wohnungsbau, der Ausbau des Nahverkehrs sowie neue Straßen und Brücken.

