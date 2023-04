﻿Mehr Kontrollen, größere Mülleimer: Hinter Hannovers Hauptbahnhof soll es sauberer werden

Die Stadt Hannover will zusammen mit dem Entsorgungsunternehmen Aha die Sauberkeit des Areals hinter dem Hauptbahnhof verbessern. Auf dem Andreas-Hermes-Platz stellt Aha doppelt so große Mülleimer auf, zudem soll es tägliche Kontrollen und gegebenenfalls Reinigungen geben.

Hannover. Die Plätze hinterm Hauptbahnhof gelten seit Jahren als üble Schmuddelecken. Trinker und Drogensüchtige treffen sich dort, Dealer gehen ihren Geschäften nach, gebrauchte Spritzen liegen herum, Müll weht umher. Das alles soll sich ändern – und zwar rasch. Die Stadt Hannover will zusammen mit dem kommunalen Entsorgungsunternehmen Aha das gesamte Areal hinter dem Bahnhof häufiger als bisher säubern und zugleich im Stundentakt den städtischen Ordnungsdienst auf Patrouille schicken.

Mix aus Kontrolle und Reinigung

„Wir organisieren einen Mix aus Kontrolle und Reinigung“, sagt Aha-Geschäftsführer Thomas Schwarz. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche wolle man Präsenz zeigen. „Es gilt, die Abwärtsspirale auf den Plätzen zu durchbrechen“, sagt Schwarz. Schon jetzt hat Aha begonnen, auf dem Andreas-Hermes-Platz und auf dem Weißekreuzplatz 22 Mülltonnen aufzustellen. Das Fassungsvermögen der neuen Behälter ist doppelt so groß wie das der bisherigen Tonnen. Die Leerung erfolgt täglich. Bei Bedarf können die Tonnen sogar mehrmals im Tageslauf geleert werden. Seit Anfang des Monats kontrolliert Aha die Plätze regelmäßig. „Die Sauberkeit hat sich sichtbar verbessert“, sagt Schwarz.

Stündliche Streifengänge

Einher geht die Sauberkeitsoffensive mit verstärkten Ordnungsmaßnahmen. Sowohl auf dem Andreas-Hermes-Platz als auch auf dem angrenzenden Raschplatz und auf dem Weißekreuzplatz werde der Ordnungsdienst stündlich Streife laufen, kündigt Finanz- und Ordnungsdezernent Axel von der Ohe (SPD) an. Mit Aha als Partner für die Reinigung könne man sich auf Zuruf verständigen, wenn Probleme auftreten, sagt von der Ohe.

Ekel-Ort: Rund um das Kunstwerk „Frauen von Messina“ lässt die Stadt den Platz einebnen, damit Kehrmaschinen besser durchkommen. © Quelle: Katrin Kutter

Sichtbares Zeichen der Bemühungen ist auch der Umbau des Aufgangs zwischen Raschplatz und Andreas-Hermes-Platz. Das Areal rund um das Kunstwerk „Frauen von Messina“ gilt als Ekel-Ort. Spritzen, Müll und menschliche Exkremente liegen herum. Dem Vernehmen nach weigerten sich Aha-Mitarbeiter, die Ecken und Kanten auf dem unwegsamen Gelände händisch zu reinigen. Daher hat sich die Stadt jetzt entschlossen, die Fläche einzuebnen, sodass Aha mit Kehrmaschinen anrücken kann. Betonpoller werden entfernt, Ecken und Kanten begradigt. Auf einem Teilstück des Aufgangs haben die Bauarbeiten bereits begonnen.

Spiel- und Spaßaktionen ab Mai

Auf dem Raschplatz, bisher vor allem ein Durchgangsort sowie ein Treffpunkt für die Drogen- und Trinkerszene, will die Stadt in diesem Sommer einen Sport- und Freizeitpark aufbauen. Eine Beachbar soll zum Verweilen einladen, mehrere Fitnessgeräte, Kletterwände und ein Sportplatz sollen zum Bewegen ermuntern. Ende des Monats beginnen die Aufbauten, in der ersten Maihälfte soll es losgehen mit den Spiel- und Spaßangeboten.

Auch auf dem unwirtlichen Andreas-Hermes-Platz mit seinem ausladenden Brunnen hat die Stadt Veranstaltungen geplant. Zwischen Mai und September sollen auf dem Gelände neben dem Raschplatz-Pavillon Lesungen und Theateraufführungen stattfinden. Mittelfristig soll der Brunnen verschwinden. „Bauliche Veränderungen wird es aber erst ab Ende des Jahres geben“, sagt von der Ohe.