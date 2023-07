﻿Mehr Messerangriffe in Niedersachsen und Hannover

Hannover. Die Zahl der Messerangriffe ist in Niedersachsen im vergangenen Jahr zum dritten Mal in Folge gestiegen. 2022 waren es 2804 Angriffe und somit rund 350 mehr als ein Jahr zuvor, wie aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage des AfD-Landtagsabgeordneten Stephan Bothe hervorgeht, die am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Es geht um Fälle, in denen Menschen mit einem Messer angegriffen oder bedroht wurden. Sie werden seit 2019 systematisch erfasst. Damals führt die Kriminalstatistik noch rund 2200 Angriffe in Niedersachsen, 2020 waren es dann schon 2400. Die deutliche Mehrheit der Tatverdächtigen waren in den jeweiligen Jahren Deutsche.

Die Zahl der Todesopfer sank hingegen zum dritten Mal in Folge. Im vergangenen Jahr kamen zehn Menschen in Niedersachsen bei Messerangriffen ums Leben, ein Jahr zuvor waren es noch 15, 2020 waren es 17 Opfer und 2019 noch 19.

Mit 786 Fällen gab es in der Region Hannover mit Abstand die meisten Fälle, davon 570 in der Landeshauptstadt. Der Landkreis Göttingen und die Stadt Braunschweig folgten mit 106 beziehungsweise 105 Messerangriffen. Das Phänomen ist nicht neu. Polizei und Stadt Hannover haben reagiert, etwa mit Waffenverbotszonen.

