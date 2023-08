﻿Dehoga warnt vor Rückkehr zu 19 Prozent Mehrwertsteuer: „Bis zu 1000 Lokale in Niedersachsen könnten wegfallen“

Hannover. Noch bis Ende des Jahres gilt eine reduzierte Mehrwertsteuer auf Speisen von 7 Prozent – 2024 soll wieder die alte 19-Prozent-Regel greifen. Rainer Balke, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Niedersachsen, sieht darin eine akute Gefahr für bis zu 1000 Betriebe im Land.

In der Corona-Zeit wurde der Steuersatz auf Speisen in der Gastronomie auf 7 Prozent reduziert. Die Pandemie ist vorbei, der alte Steuersatz soll wieder her. Lassen Sie dieses Argument gelten?

Auf diesen Standpunkt kann man beharren, aber das Problem ist viel größer. Die Krisen hören nicht auf, uns in den Würgegriff zu nehmen – erst Corona, dann der Ukraine-Krieg, der uns mit den gewaltigen Preissteigerungen in einen Strudel gezogen hat. Nach mehr als drei Jahren ist das keine Rückkehr zu einem alten Steuersatz, wir empfinden es als eine Erhöhung um 12 Prozent. Die Gastronomie ist in Alarmstimmung.

Welche Folgen befürchten Sie?

Bei einer Studie wurden bundesweit 10.000 Betriebe befragt, wie sie die Lage einschätzen. Hochgerechnet sind demnach 12.000 Betriebe von Schließungen gefährdet. Wenn man die Zahlen herunterbricht, könnten in Niedersachsen bis zu 1000 Lokale wegfallen. Das mag überschaubar klingen, aber mit Stichtag 31.12.2021 war die Zahl der Lokale in Niedersachsen infolge der Pandemie bereits von 20.500 auf 17.500 gesunken. Für 2022 liegen noch keine Zahlen vor, es war aber definitiv ein Verlustjahr. Dabei ist eine funktionierende Gastronomie für Niedersachsen wichtig, die Landesregierung sieht den Tourismus schließlich als Leitökonomie. Wir müssen mit einer Verödung der Innenstädte rechnen, auf dem Land ist die Situation noch schlimmer – viele kämpfen dort um das Überleben.

Gefahr für viele Lokale: Dehoga befürchtet, dass bis zu 1000 Betriebe in Niedersachsen die Rückkehr zur höheren Mehrwertsteuer nicht schaffen. © Quelle: Christoph Schmidt

Gefährdet die Rückkehr zu 19 Prozent noch andere Bereiche?

Wir sehen eine Gefahr für Schulverpflegung und Kita-Essen – öffentliche Träger feilschen bereits heute um jeden Cent.

„Es geht um Wettbewerbsgleichheit“: Dehoga-Geschäftsführer Rainer Balke spricht sich für die Beibehaltung der siebenprozentigen Mehrwertsteuer aus. © Quelle: Dehoga

Wie existenzgefährdend ist diese Steuerfrage für Betriebe?

Schon vor der Pandemie war die Gewinnmarge in der Gastronomie nicht üppig. Von 100 Euro Einnahmen blieben einem Wirt 10 Euro – von denen noch Steuern und Versicherungsbeiträge abgehen. Jetzt ist die Gewinnmarge auf 5 Prozent abgesackt. Das reicht bei vielen nicht, um ihre Familien durchzubringen. Die Situation hat sich elementar verschlechtert.

Unterschiedliche Steuersätze: Noch bis Jahresende gilt für Speisen der ermäßigte Satz von 7 Prozent. © Quelle: Andrea Tratner

Gibt es noch Sparpotenzial?

Die Möglichkeiten sind weitgehend ausgereizt. Wirtinnen und Wirte haben kreativ an allen möglichen Schrauben gedreht: Wir erleben die Renaissance der Ruhetage, Öffnungszeiten werden eingeschränkt. Weil das Personal fehlt, aber auch weil es die Ökonomie verlangt. Aus diesem Grund werden auch Speisekarten immer dünner. Steigen jetzt die Preise, befürchten wir, dass die Gäste mit Konsumreduzierung reagieren. Denn deren Budget ist auch begrenzt.

Warum wollen Sie noch an den 7 Prozent festhalten?

Der ermäßigte Steuersatz ist ein altes Thema, das es auch vor Corona schon gab. Es geht um Wettbewerbsgleichheit: 22 europäische Länder haben einen ermäßigten Steuersatz für Speisen in Restaurants – auch wenn der zum Teil höher liegt als 7 Prozent. In Deutschland ist es außerdem nicht nachvollziehbar, warum Essen von Lieferdiensten in Plastikverpackung günstiger besteuert wird als ein Gericht im Lokal, das auf Porzellan serviert wird.

Mit einer Entscheidung im Bundestag rechnen Sie im November ...

Das ist fatal, weil Gastronomen langfristig planen müssen. Wenn ein Kunde eine Party für einen runden Geburtstag im kommenden Jahr bucht, will er heute den Preis wissen. Und dann nicht plötzlich 12 Prozent mehr zahlen.

