﻿Menschen aus Hannover erzählen: Darum war 2022 für uns ein gutes Jahr

Hannover. Ein erfolgreicher Schulabschluss, ein neuer Job, Fortschritte bei der eigenen Gesundheit – es gibt sie, die guten Nachrichten und Geschichten, auch wenn die Gesamtlage bedrückend wirkt. Sechs Menschen aus Hannover haben uns erzählt, warum sie gerne an das abgelaufene Jahr 2022 zurückdenken werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Abiturient Julian Köppen (20)

„Für mich war das Jahr 2022 trotz aller Krisen ein gutes Jahr. Wir haben als erster kompletter Corona-Jahrgang unser Abi geschafft und hatten an der Sophienschule einen schönen Abiball. Zudem habe ich mein persönliches Ziel erreicht und habe mit 1,0 ein so gutes Abitur geschafft, dass ich direkt an der Medizinischen Hochschule mit dem Medizinstudium anfangen konnte. Dankbar bin ich auch, dass meine Freunde und Familie gesundheitlich gut durch die Zeit gekommen sind. Im neuen Jahr freue ich mich besonders auf ein Auslandspraktikum in Wales.“

Bettina S. Dörr, Sprecherin NLWKN (Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten-und Naturschutz)

Bettina S. Dörr, Sprecherin NLWKN © Quelle: privat

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Für mich war 2022 ein gutes Jahr, weil ich endlich einen Achtsamkeitskurs absolviert habe und deutlich stressresistenter bin. Und weil wir bei Stadtmobil einen Vertrag abgeschlossen haben und demnächst unser Auto abschaffen werden. Außerdem bin ich nach reiflichen Überlegungen in ein Fitness-Studio eingetreten und bin begeistert. Und: Eine ehemalige Klassenkameradin ist nach 40 Jahren zu einer Freundin geworden! So war 2022 trotz Klimakrise, Ukraine-Krieg und Inflation auch ein gutes Jahr für mich.“

Kinderbuchautorin Stephanie Schneider

„Für mich war 2022 das Jahr der beruflichen und privaten Begegnungen. In Leipzig den deutschen Kinderbuchpreis verliehen zu bekommen, war natürlich die Krönung des Ganzen. Eine wunderschöne Bestätigung und ein Ansporn für weitere Herzblut- und Bauchgefühlprojekte.“

Iyabo Kaczmarek, CEO von Unter einem Dach

Tolle Taschen aus Hannover: Iyabo Kaczmarek freut sich über den Erfolg des nachhaltigen Labels Maesh. Die Taschen werden aus Werbebannern recycelt und von Frauen gefertigt, die eine Migrations- oder Fluchtgeschichte haben. © Quelle: Tobias Wölki

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich freue mich besonders, dass die Erfolgsgeschichte von unserem nachhaltigen und sozialem Taschenlabel Maesh weitergegangen ist. Wir haben dieses Jahr in der Voltmerstraße 41 eine neue Heimat gefunden und uns dort in den neuen Räumen gut eingelebt. Wir haben schöne neue Produkte wie den Brustbeutel „Out Bag“ entwickelt und viele neue Maesh-Fans gefunden. Richtig gefreut hat mich auch, dass immer mehr Firmen uns ansprechen, ob wir aus ihren Werbebannern oder ähnlichem Material ein cooles Produkt für sie entwickeln können – zum Beispiel als Firmengeschenk an Mitarbeiter oder Kunden.“

Patrick Rybatzki, Chef vom Tanzstudio PRMTM

Neues Studio und gewonnene Meisterschaft: Patrick Rybatzki vom PRMTM-Dancestudio blickt auf sein erfolgreichstes Jahr zurück. © Quelle: Elena Richert

„Das Jahr war so toll, weil ich mir mit der Eröffnung eines eigenen Tanzstudios einen langjährigen Traum erfüllen konnte. So viel ist in diesen Räumen in dieser kurzen Zeit seit März passiert, wir hatten tolle Trainings und Workshops, internationale Coaches sind aufgetreten und mit unserem Team Primetime haben wir dann als I-Tüpfelchen sogar noch die europäische Meisterschaft und den Art Award gewonnen – so war es auch unser erfolgreichstes Jahr überhaupt.“

Matthias Görn, Fachbereichsleiter Personal der Stadt Hannover

Matthias Görn, Fachbereichsleiter Personal der Stadt Hannover. © Quelle: Christian Behrens

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir haben uns auf den Weg gemacht, die Stadtverwaltung von morgen zu gestalten. Ohne engagierte Menschen geht das nicht, deshalb haben wir unser Personalmanagement neu aufgestellt. Eine erste Erfolgsgeschichte ist die Öffnung unserer Stellen für Quereinsteiger. Weitere Schritte werden folgen.“

Von Redaktion