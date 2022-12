﻿Etliche Menschen betreten Eisflächen in Hannover – Polizei und Feuerwehr warnen

Zahlreiche Menschen haben am Sonntag den zugefrorenen Maschteich sowie die Graft in Herrenhausen betreten. Auch auf dem Maschsee muss die Polizei Schlittschuhläufer vertreiben. „Das Eis ist noch zu dünn“, sagt ein Polizeisprecher.

Unvorsichtig: Viele Menschen schliddern am Sonntag auf dem zugefrorenen Maschteich vor dem Rathaus herum.

Hannover. Eisige Temperaturen und geschlossene Eisdecken haben am Sonntag etliche Menschen ermuntert, zugefrorene Gewässer zu betreten. Auf dem Maschteich schlidderten zahlreiche Besucher – darunter viele Kinder – auf der spiegelglatten Fläche herum, und auch auf der Graft, die den Großen Garten in Herrenhausen umrundet, spielten Familien Eishockey und gingen Spazieren. Auch auf dem Maschsee betraten hier und da Unvorsichtige das Eis. Alle Eisflächen sind aber nicht freigegeben, Polizei und Feuerwehr warnen eindringlich vor dem Betreten. „Das Eis ist noch zu dünn“, sagt Michael Bertram von der Polizeidirektion Hannover.

Polizei vertreibt Menschen von Eisflächen

Die Polizei hat am Sonntag gleich mehrfach Eisläufer vom Maschteich wie auch vom Maschsee gebeten und die Gewässer teilweise räumen lassen. Beide Gewässer sind nicht von der Stadt freigegeben, weil die Eisschicht noch zu dünn ist. Glücklicherweise habe es noch keine Vorfälle gegeben, berichten Feuerwehr und Polizei. „Wir können allerdings nicht dauerhaft präsent sein“, sagt Polizeisprecher Bertram. Die Gewässer werden zwar von Beamten bestreift. Allerdings würden viele Eisläufer die Seen wieder betreten, sobald die Streifen weg sind.

„Wenn alle aufs Eis gehen, frage ich nicht weiter“

Ein junger Mann, der gerade die Eisfläche auf dem Maschteich verlässt und seine Schlittschuhe schultert, zuckt die Achseln. „Wenn alle aufs Eis gehen, dann frage ich auch nicht weiter nach“, meint er. Ohnehin sei der Machteich ein flaches Gewässer. Wenn jemand einbreche, werde es nicht allzu gefährlich, meint er.

Eine Familie mit drei kleinen Kindern in Schneeanzügen bewegt sich vorsichtig auf dem zugefrorenen Maschteich. „Wir bleiben in Ufernähe“, schärft die Mutter den Kindern ein. Eine Kind meint: „Der Maschsee ist aber gar nicht freigegeben.“ Zwei junge Männer erklimmen nach ihrem Ausflug aufs Eis die Uferböschung. „Mir reicht’s. So ganz wohl habe ich mich nicht gefühlt“, räumt einer der beiden ein.

Gefährlich: Auch auf der Graft in Herrenhausen betreten Menschen das Eis. © Quelle: Andreas Schinkel

Einbrechen ins Eis: Körper kühlt rasch aus

Die Feuerwehr weist darauf hin, dass bei einem Einbrechen der menschliche Körper in dem sehr kalten Wasser extrem schnell auskühlt. „Die betroffene Person ist in wenigen Minuten bewegungsunfähig und droht zu ertrinken“, bestätigt eine Sprecherin der Stadt Hannover. Die Stadt bittet Erwachsene, Kinder auf die Gefahren und das Verbot aufmerksam zu machen.

In Hannover wird lediglich der Maschsee von den städtischen Behörden freigegeben und folglich auch ständig kontrolliert. Kleinere Seen und Teiche werden nicht überwacht. Eine offizielle Freigabe des Maschteichs und der Graft wird also von der Stadt gar nicht erteilt. Weil Kontrollen fehlen, bleibt unklar, ob das Eis auf den Gewässern trägt.

Ab Montag setzt Tauwetter ein

Am Sonnabend war ein Mann beim Eisangeln in der Wedemark in einen Forellenteich gestürzt. Mithilfe anderer Fischer konnte er befreit werden. Er kam mit dem Schrecken und kalten Füßen davon.

Damit ein Gewässer tief genug zufriert, muss es konstant Temperaturen unter dem Gefrierpunkt haben. Mindestens bis Sonntag soll es in der Region Hannover auch tagsüber 0 Grad haben, in der Nacht fallen die Temperaturen auf – 6 bis – 8 Grad, sagt Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met. „Montag ist aber schon wieder Tauwetter“, sagt Jung.

Von Andreas Schinkel und Manuel Behrens