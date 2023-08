﻿Ein Musikfreund als Gastgeber: Die Geschichte von Klaus Bothe

Kostenfrei bis 17:41 Uhr lesen

40 Jahre Städtepartnerschaft

In Hannover haben Vertreter der Stadtgesellschaft an den Atombombenabwurf auf Hiroshima vor 78 Jahren erinnert. Zeitgleich nahm Oberbürgermeister Belit Onay an einer internationalen Gedenkfeier in Japan teil, zusammen mit einer mehrköpfigen Delegation.