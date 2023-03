﻿Menschen in Hannover: Alexander Kupchenko

Jeder Mensch hat eine Geschichte. In unserer Serie „Menschen in Hannover“ fragt Bert Strebe nach dem, was bei einem kurzen Blickkontakt im Café oder auf der Straße zunächst verborgen bleibt. Heute geht es um einen Büchernarren.

Hannover. Man sieht ihn gar nicht, wenn man in den Laden kommt. Das ist in diesem Raum allerdings auch nicht allzu schwer, denn überall hier stehen und liegen Bücher, in Regalen, auf Tischen und sogar stapelweise auf dem Fußboden, hüfthoch, ellenbogenhoch. Das Papiermeer ist nur von schmalen Trampelpfaden durchzogen, und die muss man erst mal bewältigen, um Alexander Kupchenko, von Bücherwällen umgeben, weiter hinten am Computer zu finden. Dort sitzt er und katalogisiert einzelne Ausgaben fürs Internet.

Für den jungen Mann, ein Büchernarr vor dem Herrn, muss es wie die Pforte zum Paradies gewesen sein, als er die Tür des Internationalismus-Buchladens am E-Damm in der Nordstadt zum ersten Mal geöffnet hat. Alexander Kupchenko liest, wann immer er kann, und da ist er im legendären Antiquariat des hannoverschen Urgesteins Arno Kundlatsch natürlich genau richtig.

In Odessa aufgewachsen

Nach einigen Besuchen in der Buchhandlung hatte sich der 20-Jährige beim Chef als Aushilfe beworben – und wurde genommen, weil er unglaublich viel weiß. Wobei Kundlatsch kein Chef ist und Kupchenko kein Handlanger. Dazu ist der eine zu freundlich und der andere zu klug.

Alexander Kupchenko ist bei seiner russischen Mutter und seinem ukrainischen Vater in Odessa aufgewachsen, hat dann in Moskau bei seiner russischen Großmutter gewohnt und an der staatlichen Uni Religionswissenschaften studiert. Bis der Krieg kam. Die Eltern sind nach Hannover geflohen, wo der Vater seit vielen Jahren einen Freund hat. Alexander Kupchenko ist von Moskau aus dazugestoßen, ist wegen der geschlossenen Grenzen erst nach Riga und dann über Berlin nach Hannover gefahren, alles mit dem Bus. „Ich wollte bei meinen Eltern sein“, sagt er.

Im Bücherparadies in der Nordstadt: Alexander Kupchenko. © Quelle: Bert Strebe

Er sagt es auf Englisch. Er fühlt sich noch nicht sicher im Deutschen, obwohl er es in Teilen bereits gut spricht. Außer Russisch und Ukrainisch versteht und liest er Polnisch, und ein paar Brocken Tartarisch kann er auch noch. Und Englisch natürlich. Neben seinem Platz liegt ein Kopfhörer. Er hört gern Gitarrenmusik, etwa von John Fahey, er liebt Morrissey.

Jünger, Walser, Löns

An Religionen interessiert ihn ihr Einfluss auf die Politik, schon als Kind hat er sich für historische Bücher begeistert. Mit sieben hat er versucht, Lenin zu lesen, er lächelt wie entschuldigend und fügt an, er habe das Buch dann „später beendet“. In Arno Kundlatschs Buchladen hat sich erst mal Werke von Ernst Jünger und Robert Walser besorgt. Und von Hermann Löns.

Echt? Jünger? Der Rechtsausleger? Und Löns, der Kitschdichter, Säufer und Frauenfeind? Alexander Kupchenko grinst ein bisschen. An Jünger hätten ihn die intellektuellen Tagebücher interessiert, sagt er (er schreibt selbst Tagebuch). Und was ist mit Löns? „Ich mag Wald. Ich mag seine Waldbücher.“

Der Kopfhörer ist immer dabei: Alexander Kupchenko liebt Gitarrenmusik und den Sänger Morrissey. © Quelle: Bert Strebe

Er hofft, dass der Krieg bald vorbei ist, ist aber nicht zuversichtlich: In Russland würden viele Geschäftsleute daran verdienen. Doch bei den einfachen Leuten habe Putin keine Freunde, sagt Kupchenko. Er jedenfalls kenne keinen einzigen.

Alexander Kupchenko möchte in Hannover bleiben und hier studieren. Was genau will er später machen? „Vielleicht Literaturprofessor. Vielleicht aber auch Bücher verkaufen.“ Und dann lächelt er wieder und sagt, am liebsten wäre er ein Professor, der Bücher verkauft.