﻿Menschen in Hannover: Die Geschichte von Angela Wohlhüter

Hannover. Um 9 Uhr gehts los. Dann schnappt sich Angela Wohlhüter die Zeitung. Sechs bis acht ältere Herrschaften sitzen beieinander, sie sind gekommen, ihr zuzuhören. Jeden Tag liest Angela Wohlhüter die „Lüttje Lage“ vor, die Glosse auf der ersten Lokalseite. Das ist Pflicht. Ansonsten geht es um das, was sonst noch so los ist in Hannover und der Welt. Von den Geschichten über Mord und Totschlag lässt sie aber manchmal die eine oder andere weg, wenn es zu viele sind. Das Leben besteht aus mehr als Düsternis.

Angela Wohlhüter arbeitet in dem Altenheim Landhaus an der Podbielskistraße. Sie ist keine Altenpflegerin, die sich um medizinische Belange ihrer Schützlinge kümmern und sie bei Bedarf auch waschen oder ins Bett bringen würde. Angela Wohlhüter ist Betreuungskraft. Sie malt und bastelt mit den Seniorinnen und Senioren, sie singt mit ihnen, begleitet sie zum Arzt und bei kleineren Einkäufen. Sie macht auch mal Gymnastik mit ihnen, organisiert Ausflüge: „Wenn das Wetter gut ist, gehen wir immer raus an die frische Luft.“ Und sie liest aus der HAZ vor. Das gehört einfach dazu im Landhaus.

Morgens um neun wird aus der Zeitung vorgelesen: Angela Wohlhüter berichtet den Menschen im Altenheim davon, was in Hannover und der Welt passiert. © Quelle: Bert Strebe

Angela Wohlhüter ist gerade 57 geworden. In dem Altenheim arbeitet sie erst seit zweieinhalb Jahren, die Betreuung anderer gehörte vorher, auch wenn ihr Nachname danach klingt, nicht zu ihren beruflichen Schwerpunkten. Sie wurde in Langenhagen geboren, der Nachname stammt von ihrem Mann, der aus Süddeutschland kommt. Angela Wohlhüter wollte ursprünglich Köchin werden. Aber der Tonfall in den Restaurantküchen, in die sie hineinschnuppern konnte, war ihr zu rau. Dann hörte sie von einer Gärtnerei, die eine Ausbildung zur Floristin anbot. Das war wie Schicksal. „Ich habe die Arbeit als Floristin sehr geliebt. Ich dachte, das mache ich ein Leben lang.“

Immerhin hat sie es 34 Jahre lang gemacht, auf drei Stellen. Bei der letzten war sie 20 Jahre lang beschäftigt. Dann kam Corona. Keine Brautsträuße mehr, kein Blumenschmuck bei Familienfesten, nur noch karge Gebinde bei kargen Beerdigungen. Das Blumengeschäft kündigte ihr. „Ich bin aber nicht der Typ, der zu Hause sitzt und abwartet“, sagt Angela Wohlhüter. Also schaute sie in die Zeitung, was die Welt noch so zu bieten hatte außer Stängeln und Blüten.

„Die Leute geben einem so viel zurück“

Sie fand Jobs für Betreuungskräfte, las aber im Netz, dafür müsse sie noch mal auf die Schulbank. Das wollte sie nicht so gern. Sie bewarb sich im Landhaus als Küchenhilfe. Der Chef sagte, er hätte da eine Stelle als Betreuungskraft anzubieten. Das mit der Schulbank war dann nicht so schwer.

Sie macht ihre Arbeit gern. Manchmal sorgt sie sich um die Branche, wenn sie in der Zeitung Meldungen zum Pflegenotstand findet. Meistens ist es schön, mit den alten Menschen zu arbeiten. „Die Leute geben einem so viel zurück“, sagt sie. Mitunter ist der Alltag auch schwer, zum Beispiel, wenn jemand stirbt. Demente oder verwirrte Menschen sind auch nicht immer einfache Klienten. Doch Angela Wohlhüter kann zuhören, sie ist geduldig und einfühlsam.

Viel mit dem Rad unterwegs: Angela Wohlhüter, Betreuungskraft im Altenheim. © Quelle: Bert Strebe

In ihrer Freizeit ist sie zusammen mit ihrem Mann viel mit dem Fahrrad unterwegs, im Urlaub machen sie ganze Tagestouren. Sie liebt Aquafitness (heißt: Gymnastik im Wasser), im Sommer springen sie und ihr Mann gern mal in den Mittellandkanal. Natürliches Wasser ist ihr lieber als Chlorwasser im Freibad. Und ihr Kochtalent kann sie heute im Job beim Backen und Kochen mit den Seniorinnen und Senioren einsetzen, ebenso wie ihre Liebe zu Blumen. Sogar schon beim Frühstück: „Wir haben immer eine Vase auf dem Tisch.“

