﻿Menschen in Hannover: Die Geschichte von Anja Bohlen-Bruchmann

Jeder Mensch hat eine Geschichte. In unserer Serie „Menschen in Hannover“ fragt die HAZ nach dem, was bei einem kurzen Blickkontakt im Café oder auf der Straße zunächst verborgen bleibt. Heute geht es um eine Frau, die keine Angst vor dem Tod hat.

Hannover. Es ist nicht ganz klar, wie sie das macht, dass man sich bei ihr gleich aufgehoben fühlt. Ist es der offene Blick? Das verhaltene Lächeln dahinter? Das leicht rollende „R“, das nach Seewind und Plattdeutsch klingt? Jedenfalls spürt man, wenn man mit Anja Bohlen-Bruchmann spricht, sofort ihre Aufmerksamkeit. Ihr Interesse am Gegenüber.

Sie war 15, der zweite Tag ihres Schulpraktikums im Krankenhaus hatte gerade begonnen, als ihre Fähigkeit zur Zuwendung die erste Belastungsprobe bestehen musste. Sie bekam den Auftrag, eine sterbenskranke Patientin zu waschen. Allein.

Aufgewachsen in Ostfriesland

Das war für so ein junges Mädchen eine ziemlich geballte Ladung Alter, Krankheit und Tod. Sie schlief in der nächsten Nacht nicht. „Ich habe gedacht: Entweder machst du so was nie wieder. Oder …“ Anja Bohlen-Bruchmann schaut über das Gestühl der Markuskirche in der List und lässt den Satz unvollendet. Denn es war schnell klar, was sie machen würde.

Anja Bohlen-Bruchmann, 1967 in Aurich geboren und in Wiesmoor aufgewachsen, ist die Leiterin des ambulanten Palliativdienstes des hannoverschen Hospiz Luise, zudem stellvertretende Leiterin der ganzen Einrichtung. Vielleicht lag das enge Verhältnis zu Existenziellem auch schon in der Familie: Ihre Urgroßmutter war Hebamme. Und Anja Bohlen-Bruchmanns Mutter starb, da war die Tochter 24. Der Onkel rief an und sagte, sie müsse kommen, verschwieg aber, dass die Mutter schon tot war. Auch dieses Erlebnis hat den Umgang der Frau mit dem Ende des Lebens geprägt.

Der Liebe wegen nach Hannover gekommen: Anja Bohlen-Bruchmann © Quelle: Bert Strebe

Sie absolvierte ein Freiwilliges Soziales Jahr, sie begann eine Ausbildung zur Krankenschwester, arbeitete in Oldenburg in einer Klinik, sattelte ein Seelsorge-Fernstudium obendrauf. 2005 verschlug es sie der Liebe wegen nach Hannover, wo sie das erste Mal in einem Hospiz arbeitete.

In den Achtzigerjahren war die Hospizbewegung nach Deutschland gekommen, als Antwort darauf, dass die Gesellschaft immer weniger mit Tod und Sterben zu tun haben wollte. Anja Bohlen-Bruchmann macht es anders. Aber behutsam. „Man muss nicht jemandem ungefragt die Lebenserwartung um die Ohren hauen“, sagt sie.

Sie kleidet sich vorwiegend dezent, aber ein paar Farbtupfer beim Schal oder beim Rucksack dürfen sein: Anja Bohlen-Bruchmann mit einem Rucksack, den sie in Berlin entdeckt hat. © Quelle: Bert Strebe

Sie baute den Palliativstützpunkt Peine mit auf, wechselte 2010 zum Hospiz Luise. Ihr Palliativdienst dort betreut Menschen, die bald sterben werden, aber nicht in die Klinik müssen. Sie tastet sich in Gesprächen mit Todkranken langsam vor, verwendet erst mal Begriffe wie „Endlichkeit“. Jeder muss seinen eigenen Weg finden, den Tod anzuschauen. Und Anja Bohlen-Bruchmann respektiert diesen Weg, egal, wie er aussieht.

Manch einer würde das nicht acht Stunden am Tag aushalten. Anja Bohlen-Bruchmann hat, neben Supervisionen und Teamgesprächen, das Singen als seelische Stütze entdeckt. Sie singt im Markuschor, ist auch Mitglied im Kirchenvorstand. Sie spricht von der Freude, die das ins Leben bringt. Sie überlegt einen Moment, sagt dann: „Ich bin nicht der Nabel der Welt.“ Ihre Stimme hallt ein bisschen im Kirchenschiff. „Ich fühle mich als Teil eines großen Ganzen.“

Kein Wunder, das jemand, der eine solche Sicherheit empfindet, einiges davon weitergeben kann.

DIE GESCHICHTE VON ANJA BOHLEN-BRUCHMANN