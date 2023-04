﻿Menschen in Hannover – Die Geschichte von Beate Schlegel

Ostern 2023

Das Frühlingsfest in Hannover hat begonnen: Das sind die Neuigkeiten in diesem Jahr

Spektakuläre Fahrgeschäfte, rasante Karussells, Feuerwerk und ermäßigte Preise am Familientag: Das Frühlingsfest in Hannover hat begonnen. „Das wird laufen“, sind sich die Buden-Betreiber in diesem Jahr sicher. Und viele Besucher freuen sich, dass die ohnehin schon hohen Preise des Vorjahres nicht weiter gestiegen sind. Lesen Sie hier, was es auf dem Schützenplatz zu erleben gibt.