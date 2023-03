﻿Menschen in Hannover: Die Geschichte von Christiane Lange-Ewais

Jeder Mensch hat eine Geschichte. In unserer Serie „Menschen in Hannover“ fragt Bert Strebe nach dem, was bei einem kurzen Blickkontakt im Café oder auf der Straße zunächst verborgen bleibt. Heute geht es um eine Frau mit Fernweh.

Hannover. Sie wohnt im fünften Stock. Wenn sie in ihrem Wintergarten sitzt, kann sie über die halbe Stadt gucken. Wobei der hannoversche Horizont für Christiane Lange-Ewais eigentlich keine Herausforderung ist. Allenfalls ein Anreiz, gedanklich in weitere Fernen zu schweifen. Ebenso wie die Fototapete, die der Küche ein Wüstenpanorama beschert. Die Badezimmermatten im Palmblätterformat. Die unzähligen Reisebücher im Regal. Und der Wintergarten sieht sowieso aus wie ein Dschungel.

Christiane Lange-Ewais wird im August 70. Sie hat viele Jahre für die niederländische Fluggesellschaft KLM und anschließend noch eine Weile für Eurowings gearbeitet, am Schalter am Flughafen Langenhagen. In der Zeit, erzählt sie, konnte sie mit der eigenen Firma für 5 Prozent des regulären Flugpreises reisen, wenn im Flieger ein Platz frei war. Oder für 10 Prozent mit einer Partnerfluggesellschaft. „Ich habe ungefähr 150 Länder besucht“, sagt sie.

Eine Stecknadel für jeden Ort, an dem sie schon mal war: Christiane Lange-Ewais’ Weltkarte. © Quelle: Bert Strebe

Was heißt „ungefähr“ 150 Länder? Die Frau mit dem Fernweh lacht, was sie oft und gern tut, und sagt, es gebe da ja so Grauzonen. Grönland zum Beispiel – ist das ein Land? Es gehört zu Dänemark. Und hat man einen Ort wirklich besucht, wenn man, beispielsweise auf einer Kreuzfahrt, nur fünf oder sechs Stunden dort war?

In Japan oder Indien war Lange-Ewais wochenlang. Fünf- oder sechsmal. Gegenüber vom Esstisch hängt eine Weltkarte, in der eine Stecknadel für jeden Ort steckt, an dem sie schon mal war. Die Karte ist geradezu gespickt.

Geografie war Lieblingsfach

Eine Vielfliegerin also. „Damals war das Ökologische noch nicht so Thema“, sagt sie. Ein gewaltiger Umbruch in der Reisebranche war für sie auch das Aufkommen der Billigflüge. Sie hat die unschöne Erfahrung gemacht, dass der Umstand, dass Flüge weniger wert waren, manche Menschen gierig und unhöflich machte. Einer habe sie mal angeraunzt, weil er für Übergepäck bezahlen sollte. Und eine Kollegin von ihr wurde tatsächlich von einem Kunden geohrfeigt.

Schon in der Schule in Langenhagen war ihr Lieblingsfach Geografie. Da war die Ausbildung zur Reisekauffrau kaum zu vermeiden. Der nördlichsten Punkt, den sie je besucht hat, war Qaanaaq in Grönland, das auf Dänisch Thule heißt, am weitesten nach Süden führte sie eine Kreuzfahrt in die Antarktis.

Wüstenpanorama in der Küche: Vielfliegerin Christiane Lange-Ewais. © Quelle: Bert Strebe

Und die aufregendste Reise? Lange-Ewais holt ein paar alte Zeitungsausschnitte hervor, auch aus der HAZ. 1975 saß die damals 22-Jährige in einer DC3 der Ethiopian Airlines, die im zentralen Hochland notlanden musste. „Es hat zwölf Tage gedauert, bis sie uns gefunden haben“, sagt sie. Zu Hause gab es große Angst und viele Spekulationen, etwa ob die Passagiere in der Hand von Rebellen seien. Sie waren bei einfachen Leuten. Sehr, sehr arm. „Aber ganz reizend.“

Corona hat Lange-Ewais deutlich ausgebremst, da konnte sie nur mal nach Bremen fahren. Aber es geht wieder los. Gerade war sie im Fichtelgebirge. Im Mai will sie nach Südtirol. Und dann, im September, endlich mal wieder: Japan.

