﻿Menschen in Hannover: Das ist die Geschichte von Ha-Jo

Jeder Mensch hat eine Geschichte. In unserer Serie „Menschen in Hannover“ fragt die HAZ nach dem, was bei einem kurzen Blickkontakt im Café oder auf der Straße zunächst verborgen bleibt. Heute geht es um einen Mann, der zur Lister Meile gehört wie der Pferdekopfbrunnen.

Hannover. Auf der Meile kennt ihn jeder. Leute grüßen ihn, nicken ihm zumindest im Vorbeigehen zu, schieben ihm ein Zwei-Euro-Stück in die Hand, bleiben auf einen Plausch stehen, kaufen eine „Asphalt“-Ausgabe. Ha-Jo gehört zur Lister Meile wie der Pferdekopfbrunnen oder die Halbtonnendächer über der U-Bahn-Station Lister Platz, in deren Nähe er morgens seinen Dreibeinhocker mit der Obdachlosenzeitung drauf aufs Pflaster stellt. Das freundliche Gesicht in der Menge.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ha-Jo steht für Hans-Joachim. Seinen Nachnamen möchte er lieber für sich behalten. Er ist 55 Jahre alt, und „Asphalt“ verkauft er seit 1994. Also praktisch, seit es das Blatt gibt. „Aber dass ich einmal davon leben würde, hätte ich nicht gedacht“, sagt er. Denn obdachlos ist Ha-Jo nicht. Und er war es auch nie. „Gott sei Dank.“

In Pflegefamilie aufgewachsen

Ha-Jo ist in Uslar im Solling aufgewachsen, in dem dortigen Albert-Schweitzer-Kinderdorf. Seine Mutter starb, als er zwei Monate alt war, der Vater wollte ihn und seine drei Geschwister nicht. Die Kinder wurden getrennt. Ha-Jo kam in eine Pflegefamilie in dem Kinderdorf, zwei Erwachsene, elf Kinder. So viele Geschwister, das sei eine „Bereicherung“ gewesen, sagt er, habe ihn gelehrt, einen „positiven Blick auf die Dinge“ zu haben. Heute hat er immer noch Kontakt zu seinen Pflegegeschwistern und auch wieder zu den leiblichen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Hannover kam er, weil er hier einen Job als Fernmeldehandwerker kriegen konnte. Das hatte er gelernt, er kann auch mit Hörgeräten umgehen. Er war zufrieden, wollte nebenher „was Gutes“ tun, engagierte sich ehrenamtlich bei „Hiob“, der Hannoverschen Initiative obdachloser Bürger, brachte „Asphalt“ unter die Leute. Dann nahm ihm und seinem Fahrrad im Jahr 2001 auf der Podbi in Höhe Spannhagengarten ein Autofahrer die Vorfahrt. Ha-Jo lag zwei Tage im Koma. Als er wieder aufwachte, sagte ihm die Ärztin, er sei Epileptiker. „Quatsch“, antwortete Ha-Jo.

Öfter mal ein Pläuschchen mit Kunden und Bekannten: Ha-Jo mit „Asphalt“-Verkaufshocker. © Quelle: Bert Strebe

Die Anfälle kamen immer nachts

Er hatte seine Anfälle immer nachts bekommen und sich an nichts erinnert, war dann nur den Tag über wie gerädert gewesen, in düsterer Stimmung, mit heftigen Kopfschmerzen. Seit damals bekommt er Medikamente, die die Epilepsie in Schach halten. Aber in seinem alten Job arbeiten konnte er nicht mehr. Plötzlich war der „Asphalt“-Verkauf nicht mehr nur ehrenamtliches Engagement, sondern notwendige Ergänzung zur Erwerbsminderungsrente. „Aber ich fühle mich nicht so bedürftig wie jemand am Straßenrand“, sagt er. So jemandem steckt er lieber selbst was zu.

Schönheit liegt im Auge des Betrachters: Ha-Jo bietet den „Asphalt“ an. © Quelle: Bert Strebe

Seit Corona ist der „Asphalt“-Verkauf zurückgegangen. Seine Kunden, sagt Ha-Jo, seien wohl zum Teil im Homeoffice geblieben oder zu den Kindern gezogen oder gingen nicht mehr so viel raus. Aber er lässt sich nicht beirren. Freundlich bietet er sein Blatt an, in der Regel acht Stunden am Tag. Bei Wind und Wetter. Ist das nicht gerade jetzt im Winter ziemlich hart? Ha-Jo lächelt leise und zeigt auf seine dicke Jacke, die Thermohose, die Gamaschen. Außerdem lebe er gesund, sagt er. Er isst kein Fleisch. Er trinkt keinen Alkohol.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie hier weitere Teile der Serie „Menschen in Hannover“

DIE GESCHICHTEVON HA-JO