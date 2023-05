﻿Menschen in Hannover: Die Geschichte von Hamdi Tayfun Cimen

Hannover. Hamdi Tayfun Cimen ist gerade angekommen, hat seinen Wagen eingereiht bei den anderen Taxen, die links der Oper am Rand der Fußgängerzone warten. Er steigt aus, streckt sich, kommt um den Kühler herum. Wir müssen das Gespräch dann zweimal unterbrechen, jeweils wenn bei der ersten Taxe des Taxistands ein Fahrgast eingestiegen und das Auto weggefahren ist und die anderen aufschließen. Nur zweimal. Es ist nicht viel los. Man kann nicht behaupten, dass die Geschäfte bombastisch laufen.

Hamdi Tayfun Cimen fährt Taxi in Hannover. Er macht das schon lange, er ist ein alter Hase, er weiß, wo es langgeht, er kennt die Stadt besser als seine Westentasche. Und er macht seine Arbeit gern.

Die Lizenz zum Fahren: Hamdi Tayfun Cimens Taxiausweis. © Quelle: Bert Strebe

Den Vornamen Hamdi hat er von seinem Großvater, den Wirbelsturm-Namen Tayfun, gar nicht so selten in der Türkei, „hat mir meine Mutter gegeben“. Hamdi Tayfun Cimen kam im Juli 1967 in Istanbul zur Welt. Seine Eltern sind zum Arbeiten nach Deutschland, nach Hannover gegangen. Sie haben ihren Sohn nachgeholt, da war er drei.

Aber es war schwierig. Die Eltern hatten beide ihre Jobs, der Vater auf dem Bau, die Mutter bei der MHH, sie hatten wenig Zeit für ihr Kind. Sie baten die Großmutter in der Türkei, sich um den Jungen zu kümmern. Also ging es wieder zurück nach Istanbul. Als er elf war, zog Hamdi Tayfun Cimen ein zweites Mal nach Deutschland. Hier ist er zur Schule gegangen, auch das war anfangs nicht leicht, wegen der Sprache. Aber er hat es geschafft. Inzwischen leben seine Eltern wieder in der alten Heimat. Cimen blieb in der neuen.

Mehrfach bei null gestanden

Er wollte erst Tischler werden, dann Bäcker. Beide Berufe sagten ihm am Ende doch nicht zu. Schließlich bekam er eine Anstellung als Disponent, kümmerte sich um Lagerlogistik. 16 Jahre lang. 2003 wurde ihm gekündigt. Wieder stand er bei null.

„Ich habe mich mehrfach beworben – keine Chance“, sagt Hamdi Cimen. Er hatte zuvor schon ab und zu an Wochenenden als Taxifahrer gearbeitet, aushilfsweise. Also probierte er es jetzt noch mal aus, diesmal richtig. Er fuhr als angestellter Fahrer. Reich werden konnte man damit nicht, er empfand sich als unterbezahlt. Irgendwann dachte er, es wäre doch besser, ein eigenes Taxi zu haben und auf eigene Rechnung für sein eigenes Geld zu arbeiten. „Seit 2009 bin ich selbstständig.“

Müsste sich erst mal wieder an die Türkei gewöhnen, wenn er zurückginge: Hamdi Tayfun Cimen. © Quelle: Bert Strebe

Man hört ihm an, wie stolz er ist, dass er das geschafft hat, den eigenen Mercedes, und immer noch ist das Auto picobello. Er steht nicht immer an der Oper, manchmal liest er unterwegs Fahrgäste auf, manchmal steht er am Bahnhof. Dort, sollte man meinen, ist der Umsatz garantiert? „Ist auch nicht mehr wie früher“, sagt Hamdi Cimen.

Jetzt hat er den Wagen gerade wieder zwei Meter vorrollen lassen, steigt aus. „Die Stunden, die wir hier mit Warten verbringen, die darf man nicht rechnen“, sagt er. Ist mehr geworden, die Leute sparen. Aber er komme klar. Es geht ihm also gut? Sein Blick umwölkt sich ein wenig. Er erzählt, dass seine Frau an Corona gestorben ist. Stille. Er schaut zum Kröpcke-Center hinüber, spielt mit dem Autoschlüssel. Dann schiebt er das Thema wieder beiseite, berichtet von der Tochter, die inzwischen ihr eigenes Geld verdiene.

Nur mit Rente wird es schwierig

Er macht sich manchmal Sorgen wegen seines Ruhestands. Eigentlich will er in Deutschland bleiben. „Aber nur mit der Rente“, sagt er, „werde ich hier nicht leben können.“ Er habe schon überlegt, dann wieder in die Türkei zu gehen. „Aber“, er grinst ein bisschen, „ich würde mich an das Leben dort auch erst gewöhnen müssen.“

45 Jahre in Hannover, da schlägt man schon mal Wurzeln.

