﻿Menschen in Hannover: Das ist die Geschichte von Heike Mischewsky

Jeder Mensch hat eine Geschichte. In unserer neuen Serie „Menschen in Hannover“ fragt die HAZ nach dem, was bei einem kurzen Blickkontakt im Café oder auf der Straße zunächst verborgen bleibt. Heute geht es um eine Frau, die Türen öffnet.

Da steht sie, neben dem Personaleingang. Dicke Jacke, es ist kalt. Sie lächelt ein bisschen geheimnisvoll, und dann geht es los, durch die Tür, über Treppen und durch Gänge, die an Katakomben erinnern. „Hat was Magisches, oder?“, fragt sie.

Hat es. Alte Schwarz-Weiß-Bilder, Plakate, Türen, an denen „Bühne“ steht. Andere würden sich hier sofort verlaufen, aber Heike Mischewsky weiß, wie man sich in den Eingeweiden des hannoverschen Opernhauses bewegt. Sie arbeitet hier. Wer zu einem Tanzabend oder einem Stück Musiktheater in die Oper kommt, hat gute Chancen, von Heike Mischewsky an der Tür begrüßt zu werden. Einlass, Programmverkauf, Garderobe, Platzanweisung – die vielen Damen und wenigen Herren, die hier Dienst tun, gehören zum „Vorderhaus“, wie man das nennt. Sie nehmen die Gäste in Empfang.

Die Oper kam zu ihr

Heike Mischewsky, gerade 48 geworden, ist in Limmer aufgewachsen. Schon in der IGS Linden hat sie sich mit Kunst befasst, hat auch in einem Fotokurs den Umgang mit einer alten Leica und Entwickler und Fixierer gelernt. „Aber ich wollte immer in die Oper“, sagt sie. Sie dachte an eine Ausbildung zur Maskenbildnerin, doch die ist ungeheuer zeitaufwendig. Es wurde dann etwas Profaneres, Einzelhandelskauffrau im Bekleidungsgeschäft Heutelbeck (gibt’s heute nicht mehr).

Sie musste sich dafür nicht verbiegen: „Ich mochte Mode.“ Aber so richtig glücklich war sie wohl doch nicht, was sich auch daran zeigte, dass sie nach der Lehre mal hier und mal da arbeitete. Bis sie 2008 die Chance bekam, eine französische Boutique in der Luisenstraße aufzubauen. Und plötzlich musste sie nicht in die Oper gehen, die Oper kam zu ihr: Sängerinnen, Tänzerinnen wurden Heike Mischewskys Kundinnen.

„Hat was Magisches“: Heike Mischewsky in der Oper auf der Treppe zu den Foyers. © Quelle: Bert Strebe

Dann, eines Tages, vergnügten sich ihr Freund und dessen Freund an der Wasserskianlage am Blauen See in Garbsen, und der Freund des Freundes gab Heike Mischewsky eine Kamera und sagte, sie solle doch mal ein paar Bilder schießen. Plötzlich war auch die Fotografie zurück in ihrem Leben. Sie begann, Kurse zu besuchen. Und eines Tages schickte das Schicksal eine Tänzerin, schwanger, in die Boutique, die jemanden suchte, der Babybauchfotos machen konnte.

2018 wurde die Boutique geschlossen. Da hatte sich Heike Mischewsky bereits in ihrem Studio zu Hause in Berenbostel auf Babybauchfotografie spezialisiert. Mit über 40, hatte sie sich gesagt, sollte sie lieber das tun, was sie gern tut, nicht nur das, was Geld bringt. Und so bewarb sie sich (die Fotografie ist ein launisches Geschäft) 2019 auch im Vorderhaus der Oper. Tagsüber fotografieren, abends Opernpublikum empfangen, das mag sie. „Die Menschen kommen her, um Schönes zu erleben.“

„Tanz kommt von innen“

Gäste in Empfang nehmen: Mit diesem Gerät scannt Heike Mischewsky die Eintrittskarten. © Quelle: Bert Strebe

Das Schönste an der Oper ist für sie der Tanz. „Tanz kommt von innen“, sagt sie und scheint eine kleine Weile in sich hineinzuhorchen. Inzwischen hat sie sogar schon mal bei Tanzproben fotografiert. Im Hinterhaus, sozusagen. Da war sie so froh, dass sie kaum Worte dafür findet.

