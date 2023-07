﻿Menschen in Hannover: Die Geschichte von Jens Klostermann

Hannover. Klare Ansage gleich zu Beginn: „Ich heiße Jens“, sagt Jens. „Herr Klostermann sagen nur Leute, die ich nicht mag.“

Da sitzt also Jens. In durchgängig schwarzem Outfit. In einem Musikclub, in dem man als Deko ein Plastikgerippe und aus Gummi gefertigte abgetrennte Gliedmaßen und jede Menge Totenköpfe findet. Und im Gesicht hat Jens – nun, sagen wir: Er hat Farbe bekommen.

Von Kopf bis Fuß

Jens Klostermann, gerade 50 geworden, gebürtig aus Altena in Nordrhein-Westfalen („Die hässlichste Stadt der Welt“), ist Inhaber des Clubs „Subkultur“ am Engelbosteler Damm. Früher hatte er tausend Jobs. Auch in Tattoo-Studios. Wie viele Tattoos hat er? „Eins“, sagt er.

Jens ist von Kopf bis Fuß tätowiert. Wir haben es nicht bis ins Letzte überprüft („Neun von zehn Frauen wollen übrigens wissen, ob ich wirklich an jedem Körperteil tätowiert bin“), aber der erste Eindruck trügt wohl nicht. Nur die Augen und den größten Teil der Nase und die Lippen hat Jens freigelassen, wegen der Mimik. Es gibt auf seinem Körper den Namen seines Clubs und die seiner Lieblingsbands, Sprüche, Liedtexte, Symbole, ein Bild seines früheren Hundes, Familienporträts. „Mein Körper spiegelt mein Leben.“

Neben dem Totenschädel, in bläulichem Licht, hängt eine Glocke im Club „Subkultur“: Die läutet Jens Klostermann jeden Tag zur letzten Runde. © Quelle: Bert Strebe

Links der Nase steht eine „33“. Heißt das was Unschönes? „Ich hatte mal einen Freund. Er ist gestorben. Seine Initialen waren ‚CC‘. C ist der dritte Buchstabe des Alphabets.“

Eigentlich sei er ein ganz normaler Typ, sagt Jens. „Nur ein bisschen bunter.“ Und ein bisschen witziger ist er, schlagfertig, ironisch, er hat einen wunderbar trockenen Humor. Bloß auf den Fotos klappt es nicht mit dem Lächeln, wir haben es probiert – alle nichts geworden. Auf den Fotos muss das grimmige Image im Vordergrund stehen.

Alles so schön schwarz hier: Jens Klostermann, Inhaber des Clubs „Subkultur“. © Quelle: Bert Strebe

Denn die Musik in der „Subkultur“ ist laut und grimmig, hierher kommen Menschen, für die Heavy Metal schon fast Mainstream ist. Jens selbst ist Psychobilly-Fan. Psychobilly ist eine Mischung aus Rockabilly und Punk. Er hat auch eine Band, die noch manchmal auftritt, „The 4Rivets“. Jens spielt Kontrabass, aber nicht übertrieben filigran, es soll ja zum Stil passen: „Ich bin der Holzhacker. Den Olymp erreichen wir damit natürlich nicht.“

Zum Outfit gehörte früher ein „Flat Top“, eine Art schräg abfallende Irokesen-Bürste. Jahrelanger Haarsprayeinsatz hat die Haare dann komplett gekillt. Nun, so gab es eben mehr Platz für Tattoos.

Zwei Jahre krank

Jens Klostermann ist in Burgdorf zur Schule gegangen, wollte Dachdecker werden, hat sich aber gleich am ersten Tag ein Fass mit 350 Grad heißem Bitumen über den Körper gegossen. Zwei Jahre krank, Hauttransplantationen, das ganze Programm. Kfz-Mechaniker klappte danach auch nicht, Bandscheibenvorfälle. Also Minijobs. Einer nach dem anderen. Inklusive Tattoo-Studios.

Bis 2016 der Club kam. Es lief gut, Corona war schlimm, jetzt ist es auch schlimm, aber die Stimmung ist besser. Im Raum hängt auch die queere Regenbogenfahne. „Hier darf jeder sein, wie er will“, sagt Jens. „Ich weiß, wie das ist, wenn man ausgeschlossen wird. Können wir uns nicht einfach alle lieb haben?“

Bier? Drei Grad!

„Der Cheffe“, wie Jens von Personal und Gästen in der „Subkultur“ genannt wird, fühlt sich inzwischen als Niedersachse mit rheinländischem Naturell: „Ich liebe mein piefiges Hannover.“ Was ist piefig an Hannover? Na, zum Beispiel das Bier, sagt Jens. „Die wissen hier nicht, wie man Bier trinkt. Man kriegt eine lauwarme Kanne Gilde. So sieben oder acht Grad.“ Das ist nicht okay? Jens verdreht die Augen. „Bei mir hat Bier immer drei Grad.“

Dann öffnet er sich eine Limo. Privat hört Jens übrigens NDR 1. Und guckt „Tatort“.

