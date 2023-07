﻿Menschen in Hannover: Die Geschichte von Jokini Hunold

Hannover. Also: Viereckige Augen hat Jokini nicht. Oder nicht mehr. Denn er sitzt jetzt nicht mehr so viel vor dem Fernseher. „Die Woche in der Jury“, sagt Jokinis Mutter Iris Hunold, und sie lacht und wirkt dabei ein bisschen erleichtert, „diese Woche hat ihn wohl geheilt.“

Jokini Hunold ist elf und wohnt mit Mama, Papa und Bruder in der Südstadt. Jokinis Vornamen spricht man „Dschokini“ aus, der Name stammt, wie der Papa, von den Fidschi-Inseln. Jokini musste jüngst ziemlich viel auf Bildschirme und Leinwände gucken: Er war Jurymitglied beim „Goldenen Spatz“, einem Film- und Medienfestival für Kinder in Gera und Erfurt, gegründet noch zu DDR-Zeiten, heute das größte Festival seiner Art im deutschsprachigen Raum. Hier entscheiden ausnahmsweise nicht Erwachsene darüber, was für Kinder gut ist, sondern die Kinder selbst – könnte man eigentlich öfter machen, oder? 27 Kinder zwischen neun und 13 Jahren beurteilten beim „Goldenen Spatz“ im Juni eine Woche lang Filme, Serien und digitale Angebote.

Jokinis Lieblingsspielzeug: Der 96-Fußball. © Quelle: Bert Strebe

Er habe einen Aufruf zum Mitmachen bei Kika gesehen, sagt Jokini und rutscht ein bisschen auf seinem Stuhl herum. Er musste dafür erst mal eine Filmkritik einreichen. Jokini ist Fan der Kinderkrimireihe „Die drei ???“, also hat er sich den Film „Die drei ??? – Erbe des Drachen“ für seine Besprechung ausgesucht.

Er lobt das Werk in seinem Text („Richtig spannend!!!“), verschweigt aber auch nicht, dass er sich „mehr lustige Stellen“ gewünscht hätte und ihm manches zu düster gewesen sei. Doch er bleibe trotzdem „der größte ,Drei ???‘-Fan“. Zumal er von einem Nachbarn, 50, alte Kassetten mit Hörspielen aus der Serie bekommen habe. „Ich finde total krass, dass Kinder vor 50 Jahren auch schon die Abenteuer der ,Drei ???‘ angehört haben“, hat Jokini notiert. „Da gab es ja noch nicht mal Handys.“

Einziges Jury-Kind aus Niedersachsen

Mit dieser Rezension hat es Jokini in die „Spatz“-Jury geschafft, als einziges Kind aus Niedersachsen. Er musste sich von der Schule beurlauben lassen (was ihm leicht fiel, Schule ist nicht so seins). Er musste ohne Mama oder Papa zum „Spatz“, mit den anderen Kids im Hotel wohnen und mehr als 50 Beiträge angucken und bewerten. „Am Ende konnte man sich nicht mehr konzentrieren“, erzählt er. „Manche sind auch eingeschlafen.“

Wie war das, ohne Eltern wegzufahren? „Cool“, sagt Jokini. Nur einmal wurde es kribbelig, als er Nasenbluten bekam und ihn eine der Betreuerinnen ins Krankenhaus bringen musste, aber es war schnell wieder gut. Und einmal, erzählt Iris Hunold, habe der Junge sie abends angerufen und gefragt, ob sie dranbleiben könne, bis er eingeschlafen sei. Jokini grinst.

Bolzplatz oder Nachbars Garten: Jokini Hunold spielt am liebsten Fußball. Und Videospiele. © Quelle: Bert Strebe

Was fand er besonders toll an dem Festival? „Neue Freunde“, sagt er zuerst, dann kommen der Ausflug ins Schwimmbad und das leckere Essen im Hotel. Am Schluss kommt: „Filme gucken.“ Und was war nicht so schön? „Wenig Freizeit.“

Freizeit braucht man ja als Elfjähriger besonders. Jokini braucht sie vor allem fürs Fußballspielen. Er wird nämlich Profi bei 96 (er hat da auch schon mal einen Kindergeburtstag gefeiert), und wenn er für Fußball irgendwann zu alt ist, wird er Trainer. „Wie Zidane“, sagt er. Bis es so weit ist, muss er noch ein bisschen trainieren, und das tut er derzeit vorzugsweise auf dem Bolzplatz oder in einem Nachbarsgarten, wo ein Junge ein Tor aufgestellt hat.

Jokini würde sich auch noch mal auf einen Juryplatz beim „Spatz“ bewerben, aber das geht nicht – wer einmal dabei war, darf nicht mehr. Macht nichts, er guckt ja eh nicht mehr so viele Filme. „Ich mag jetzt Videospiele lieber“.

