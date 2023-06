﻿Menschen in Hannover: Die Geschichte von Manuela Thürnau

Hannover. Sie hat diese angenehm zurückhaltende Art, die bei Verkäuferinnen und Verkäufern heute leider selten geworden ist. Sie beobachtet, sie hört zu, sie drängt sich nicht auf. Aber wenn man sie dann fragt, was sie einem empfehlen würde, weiß sie fast immer eine Antwort.

Manuela Thürnau ist Buchhändlerin. Sie leitet die Decius-Thalia-Filiale an der Falkenstraße in Linden. Wenn man sich bei ihr erkundigt, wie das so ist, als Buchhändlerin zu arbeiten, strahlt sie – und es kommen lauter gefühlsmäßige Superlative: „Ich arbeite total gerne.“ „Das ist meine ganz große Leidenschaft.“ „Ich möchte gar nichts anderes tun.“

Wichtiges Utensil: Manuela Thürnaus Lesebrille. © Quelle: Bert Strebe

Manuela Thürnau ist 51, sie ist in Quedlinburg in Sachsen-Anhalt aufgewachsen. „Einmal die Woche“, erzählt sie, „bin ich mit einer großen Tasche zur Bücherei gegangen.“ Mit 13 hatte sie alle vorhandenen Kinder- und Jugendbücher ausgelesen, sie bekam eine Sondergenehmigung, auch Erwachsenenbücher auszuleihen. Sie las Jules Verne, Arthur Conan Doyle – und Kochbücher. „Kochen und Backen, das sind für mich Formen der Entspannung.“ Sie lacht.

Eigentlich wollte Manuela Thürnau Lehrerin werden. 1988 begann sie mit dem Studium. „Aber nach drei Semestern habe ich hingeschmissen.“ In der Wendezeit wurde alles infrage gestellt, Manuela Thürnau stellte auch sich selbst infrage und wusste plötzlich nicht mehr, ob sie eine gute Lehrerin werden könnte. „Zum Entsetzen meiner Familie ließ ich mich dann exmatrikulieren.“

Alles wie immer

Um erst mal den Kopf freizubekommen, fuhr sie mit einem Freund ihres Freundes Richtung Westen – nach Hannover. Irgendwann musste sie Geld verdienen und las die Stellenanzeigen in der Zeitung. Ein kleiner Laden in Linden, die Buchhandlung Gebrüder Hartmann, suchte eine Auszubildende. Das Vorstellungsgespräch wurde lang und gut. Der Freund aus Quedlinburg zog auch nach Hannover.

Noch bevor die Ausbildungszeit abgeschlossen war, wurde der Buchladen verkauft – an Decius. Manuela Thürnau fühlte sich aber auch dort schnell wohl, und das tut sie heute noch, wo Decius schon seit drei Jahren zur Thalia-Kette gehört. „In unserer Filiale in Linden ist alles so geblieben, wie es war“, sagt sie. Vielleicht auch, weil sie noch da ist und immer wieder neu zu erspüren versucht, welches Buch das passende Werk für ihre jeweiligen Kundinnen und Kunden ist. Und es muss keines sein, das sie selbst mag.

Im Lindener Von-Alten-Garten: Buchhändlerin Manuela Thürnau. © Quelle: Bert Strebe

Ihre besondere Liebe gilt der Kinder- und Jugendliteratur – sie findet es schön, dass inzwischen manche Menschen, denen sie vor Jahren, als sie noch Kinder waren, Bücher empfohlen hat, nun mit ihren eigenen Kindern ins Geschäft kommen. Sie engagiert sich auch bei den Vorlesewettbewerben in Linden und in ganz Hannover. Und sie mag Romane, die nicht als dicke Wälzer daherkommen. „Kurz und treffsicher, sodass jeder Satz sitzt – das bewundere ich mehr.“

Welchen Büchern würde sie im Moment viele Leser wünschen? Sie nennt Ewald Arenz, „Die Liebe an miesen Tagen“ („Da musste ich vorblättern, weil ich Angst hatte, dass es nicht vernünftig endet“), Gil Ribeiros „Lost in Fuseta“ und Marco Maurers „Meine italienische Reise“ („Großartig!“). Sie mag Italien sehr, genauso wie ihr Mann – die Beziehung zu dem Freund von damals, dem Vater ihrer Tochter, ist vor ein paar Jahren zu Ende gegangen. Gibt es noch etwas, das sie tut außer zu lesen und zu kochen? Sie zögert einen Moment, dann erzählt sie, dass sie seit einiger Zeit tanzt. Dass sie Ballett lernt. So richtig klassisch.

„Bisher“, sagt Manuela Thürnau, „haben sich die Dinge zum richtigen Zeitpunkt richtig weiterentwickelt.“

