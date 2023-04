﻿Menschen in Hannover: Die Geschichte von Merle Pries

Jeder Mensch hat eine Geschichte. In unserer Serie „Menschen in Hannover“ fragt Bert Strebe nach dem, was bei einem kurzen Blickkontakt im Café oder auf der Straße zunächst verborgen bleibt. Heute geht es um eine Geschichtenerzählerin.

Hannover. In einer ihrer Geschichten erzählt sie von einen Jungen, der in ein Internat kommt. Es ist ein Transgender-Junge, er ist vorher als Mädchen aufgewachsen. Nun aber kann er sein, wie er wirklich ist, und lernt einen anderen Jungen kennen. Es beginnt zu knistern.

„Ich schreibe gern Liebesgeschichten“, sagt Merle Pries. Schon in der Grundschule habe sie seitenlange Texte verfasst, wenn sie was über das Wochenende schreiben sollte – „ausgedachte Geschichten“. Mit elf waren es Pferdegeschichten. Sie habe so einen Text auch mal an einen Verlag geschickt. Sie legt die Kuchengabel beiseite und lacht. „Die haben abgesagt.“ Vom Schreiben hat sie das nicht abgehalten.

Kreativ: Merle Pries mag das Schreiben. © Quelle: Bert Strebe

So soll es ja auch sein. Echte Schriftstellerinnen und Schriftsteller lassen sich von Kleinigkeiten wie Verlagsabsagen nicht entmutigen. Wenn man Merle Pries – 16 Jahre, 11. Klasse – aber fragt, was sie beruflich will, sagt sie nicht: Schriftstellerin. Sie sagt: Journalistin. In dem Bereich, so hofft sie, kann sie einerseits schreiben und andererseits genug Geld verdienen, um sich zu ernähren. Und um weiter an ihren eigenen Geschichten zu schreiben.

Merle Pries wohnt bei ihren Eltern in Eickenrode, das ist ein Dörfchen im Landkreis Peine. Ab und zu ist sie in Hannover, zum Shoppen oder weil sie das „Queer Unity“-Jugendzentrum in der Königsworther Straße besucht. Gerade besucht sie die Holländische Kakaostube und freut sich über ein Stück Torte.

Zeitung? „Zu unübersichtlich“

Liest sie Zeitung? So altmodisch auf Papier? Nö, sagt sie, sie lese online und vor allem Blogs. Zeitung, „diese losen Seiten“, das sei ihr „zu unübersichtlich“. Im Netz könne man gezielter suchen.

Ihre Geschichten findet man auch im Netz. Wenn man sie findet. Merle Pries veröffentlicht sie auf der Schreibplattform Wattpad.com, allerdings unter Pseudonym, und wie das lautet, verrät sie nicht. Sie möchte, dass die Leute ihre Texte unvoreingenommen lesen, und sie selbst möchte sich nicht vom Geschmack anderer Menschen abhängig machen. 2021 hat sie ihre erste Geschichte auf Wattpad hochgeladen. Inzwischen gibt es dort fünf (!) Romane von ihr, um die 300 Seiten lang.

Sie kann auch analog: Merle Pries’ Tagebuch. © Quelle: Bert Strebe

Und alles Liebesgeschichten. Vorzugsweise in der queeren Szene angesiedelt. Merle Pries hat 200 Follower – und im Schnitt 30.000 Leser. Eine Geschichte von ihr wurde sage und schreibe 80.000-mal angeklickt. Das ist verdammt viel für eine 16-Jährige. Eines Tages, hofft sie, werde es vielleicht auch ein Buch von ihr geben.

Gerade schreibt sie am sechsten Roman. Am liebsten sitzt sie frühmorgens am Laptop, wenn alles noch schläft. Ein Kapitel lädt sie pro Woche hoch, das sporne sie an, nicht aufzugeben. Früher, erzählt sie, habe sie manche Texte nicht zu Ende geschrieben. Das Schreiben helfe ihr aber, Dinge zu verarbeiten. Sie sei „doch eher introvertiert“.

Und sie tut, was alle guten Autoren tun: viel lesen. Sie mag Nicholas Sparks und Charles Dickens. Macht sie auch noch was anderes als Schule und Schreiben? „Kickboxen“, sagt sie. „Und Reiten. Ich habe ein Pony. „Und …“ Und? „Ich schreibe Tagebuch.“

Na klar. Aber das schreibt sie mit der Hand. Ganz analog.