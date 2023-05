﻿Menschen in Hannover: Die Geschichte von Simone Slazyk

Hannover. Nach Deutschland kam sie, da war sie noch gar nicht geboren. Simone Slazyks Eltern zogen aus Polen nach Wolfenbüttel, mit dem Kind im Bauch der Mutter. Im März 1990 kam Simone Slazyk zur Welt. Als junge Frau wechselte sie nach Hannover, fürs Studium, Public Relations. Hannover war, wie sich herausstellen sollte, eine gute Wahl für sie. Das Studium eher nicht.

Simone Slazyk trägt ihre Haare rot und orangefarben, die Strümpfe sind quietschbunt, in einem Nasenflügel steckt ein Piercing. Die Ohrringe sind selbst gemacht: aus Glöckchen von Schokoladenosterhasen. Die Frau hat Sinn für Farben und Details, und sie versteckt sich nicht. Um ihre Füße herum wuselt ein Fellbündel namens Emmylotta, ein Yorkshire-Terrier, vier Jahre alt.

Selbstgemacht: Simone Slazyk Ohrring mit Schokoladenosterhasenglöckchen. © Quelle: Bert Strebe

In demselben Satz, in dem sie den Beginn ihres Public-Relations-Studium erwähnt, bringt sie auch unter, dass sie es nicht abgeschlossen hat. Ihr Wunsch war, was Kreatives zu machen. Aber in den Seminaren und während der Praktika merkte sie, dass immer irgendjemand anderes das letzte Wort hat, die Vorgesetzten, die Auftraggeber. Und dass Werbung zwar schön sein kann, im Kern aber die Aufgabe hat, Leute zum Kaufen zu animieren. Mit solchen Mechanismen des Kapitalismus kann sie sich nicht gut anfreunden.

„Früher war ich ziemlich konsumorientiert“, erzählt sie und streichelt gedankenverloren über den Kopf von Emmylotta. Sie habe gedacht, mit 25 würde sie einen Mann und ein Kind und ein Haus haben. Es ist anders gekommen. Sie hinterfragte ihr Studium, unterbrach es schließlich.

Studium war eine Qual

Nach einem Jahr ist sie wieder eingestiegen, hat ihre Bachelorarbeit begonnen. Es war eine Qual. „Ich hatte körperliche Schmerzen.“ Irgendwann wurde ihr klar, dass sie das alles nur noch für die Anerkennung ihres Vaters tat, mit dem sie sich nicht gut verstand. Da war dann Schluss.

Sie hatte früher schon gekellnert, als Barista gearbeitet. Das tat sie nun wieder, verdingte sich auch in dem einen oder anderen Weingeschäft, stundenweise. „Corona war echt hart“, sagt sie, finanziell und weil sie sich das Virus selbst eingefangen hatte, und es hat ihre frühere Migräne wieder aufflammen lassen.

Mit Hündin Emmylotta auf dem Glocksee-Gelände: Simone Slazyk. © Quelle: Bert Strebe

„Jetzt ist es aber besser“, sagt Simone Slazyk. Im letzten Jahr, erzählt sie, habe sie hier und da für Freunde gekocht, vegan, mit eigenen Rezepten. Inzwischen hat sie einen Job als Köchin im Coworking-Projekt Hafven angetreten. Und irgendwann, ganz vielleicht, macht sie sich mit ihrem eigenen Catering-Service selbstständig. „Ich habe schon immer supergern gekocht.“

Auf die richtigen Zutaten kommt auch bei ihrem Hobby an: Simone Slazyk ist DJ, eine von wenigen weiblichen DJs. Sie nimmt vorhandene Elektronikmusikstücke und setzt sie neu zusammen, fügt Geräusche hinzu. Kräftiger Beat, witzige akustische Einsprengsel – sie mag es, wenn die Leute nicht nur tanzen, sondern auch lachen bei ihrer Musik. „Happy Techno“ steht unter einer Sounddatei von ihr im Internet. Wenn sie auflegt, ist sie gut aufgelegt. Sie gehört zu einem Rave- und Partyveranstaltungskollektiv namens „Tanzen mit Pflanzen“, entstanden nach einer Party in einem Gewächshaus in Hildesheim.

Als DJ nennt sie sich „Russel Bundee“. Auch das ist ein Joke: Der Name lehnt sich an den Begriff Rasselbande an. Zu erleben ist Russel Bundee demnächst wieder auf dem – Achtung, noch ein Wortspiel: „Foesstival“. Findet vom 2. bis zum 4. Juni an der Fössestraße statt. Nur Emmylotta wird nicht dabei sein, die bleibt bei der Mitbewohnerin zu Hause. Techno, selbst Happy Techno, das ist zu laut für Hundeohren.