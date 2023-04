﻿Menschen in Hannover: Die Geschichte von Soschia Karimi

Hannover. Sie dürfen nicht anziehen, was sie wollen. Sie dürfen nicht singen. Sie dürfen nicht tanzen. „Sie dürfen nicht mal Fahrrad fahren“, sagt Soschia Karimi.

Im ersten Moment klingt es fast lustig, was die Mullahs im Iran den Frauen so alles verbieten. Sie machen sich ja selbst lächerlich damit. Aber in Wahrheit ist nichts davon lustig. Denn die Verachtung des Regimes für Frauen ist tödlich, wie der Fall der 22-jährigen Jina Masha Amini gezeigt hat, die im September 2022 wegen eines angeblich nicht richtig sitzenden Kopftuchs verhaftet und so misshandelt wurde, dass sie starb. Seitdem geht Soschia Karimi, wie Tausende andere Frauen auch, regelmäßig auf die Straße. Und wenn sie davon erzählt, blitzen ihre dunklen Augen.

Frau, Leben, Freiheit: Soschia Karimi Sticker am Jackett. © Quelle: Bert Strebe

Soschia Karimi ist 26 und eine waschechte Hannoveranerin. „Original“, sagt sie lachend. Geboren im Vinzenzkrankenhaus, aufgewachsen in Herrenhausen, Abi auf der Lutherschule. Soschia Karimis Vater ist nach dem Regimewechsel 1979, als klar war, dass der Iran nicht demokratisch werden würde, nach Deutschland geflohen. Den Namen Soschia hat das Mädchen vom iranischen Großvater bekommen, es ist der Name der Göttin für Gerechtigkeit.

Die junge Frau trägt ein Jackett. Das passt zu ihr: Sie hat Wirtschaftswissenschaften studiert, in Hannover und Chemnitz. Im Moment sitzt sie an ihrer Doktorarbeit und ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Gesundheitsökonomie der Leibniz-Uni, befasst sich mit den Auswirkungen von Extremwetter auf die menschliche Gesundheit („Das Schulfach Klimawandel ist überfällig“). Am Revers ihres Jacketts prangt ein Sticker in den iranischen Nationalfarben Grün, Weiß und Rot. In stilisiertem Farsi steht „Zan Zendegi Azadi“ darauf, das ist der Schlachtruf der Frauen im Iran und anderswo seit dem Tod von Jina Masha Amini: „Frau, Leben, Freiheit.“

Die Deutschen ins Boot holen

Soschia Karimi ist Teil der Initiative „Hanover for Iran“ (Hannover mit nur einem „n“ und alles auf Englisch, weil die Gruppe auch die ansprechen will, die kein Deutsch verstehen). Demos organisieren, Plakate kleben, Rednerinnen einladen, Instagram-Botschaften posten, Patenschaften für politische Gefangene anschieben – Soschia Karimi hat ziemlich viel zu tun neben ihrem normalen Job. „Wir versuchen, die Deutschen mit ins Boot zu holen“, sagt sie.

Was sind das für Leute in ihrer Gruppe? „Weiblich, jung, aufgeklärt, tolerant“, sagt sie. Was sie nicht sagt, ist, dass die Initiative damit das exakte Gegenbild zum Regime im Iran bildet: Dort herrschen alte, rückwärtsgewandte, engstirnige Männer. „Haben Sie die Serie ‚The Handmaid’s Tale‘ gesehen? So geht man im Iran mit Frauen um.“

Sie liebt persisches Essen: Soschia Karimi würde gern wieder in den Iran fahren – sobald das ein demokratisches Land ist. © Quelle: Bert Strebe

Soschia Karimi war erst zweimal im Iran. Beim zweiten Mal musste sie schon Kopftuch tragen, und das will sie nicht. Sie hofft, dass sie bald wieder hinreisen kann (sie liebt persisches Essen), dann nämlich, wenn der Iran ein demokratischer, säkularer Staat ist. „Was da gerade abläuft, ist eine feministische Revolution.“

Sie erhofft sich dafür aber auch etwas mehr Unterstützung hierzulande. Auf der Hannover-Messe, erzählt sie, seien zwei iranische Firmen vertreten gewesen, die mit den Folterknechten von den Revolutionsgarden Geschäfte machten – das hätte man eigentlich unterbinden müssen, sagt Soschia Karimi. „Die Messe gehört doch zur Hälfte der Stadt?“ Sie hätte sich ein Wort vom Oberbürgermeister gewünscht.

Dann richtet sie sich auf, legt die Hände flach auf den Tisch und sagt: „Die nächste Demo für die Freiheit der Frauen im Iran findet übrigens am 13. Mai um 12.30 Uhr auf dem Steintorplatz statt.