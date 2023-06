﻿Menschen in Hannover: Die Geschichte von Winfried Wallat

Hannover. Das Plakat zeigt eine junge Frau auf einer Bank in einer Bahnstation. Auf ihren Knien liegt ein Schreibheft, sie notiert etwas, neben ihr steht ein Koffer auf dem Boden. „Die Reise nach Lyon“ ist unter dem Bild zu lesen – es war der Titel eines Films von Claudia von Alemann, uraufgeführt auf der Berlinale von 1981. An den Ecken des Plakats sieht man noch Reste von Klebestreifen: Winfried Wallat hat damals das eindrucksvolle Bild der jungen Frau (gespielt von Rebecca Pauly) nach dem Berliner Festival vor den Mülltüten der Putzkolonne gerettet. Und seitdem hängt es in seinem Flur in der List.

Winfried Wallats Markenzeichen sind seine Hüte, die er zur abgewetzten Lederjacke trägt. Gegenüber vom Reise-nach-Lyon-Filmplakat findet sich im Flur eine ganze Hutsammlung auf einer Garderobe, die aus Traversen zusammengeschraubt ist, jenen Gestellen, an denen in Studios und Konzerthallen die Scheinwerfer montiert werden. Winfried Wallat mag es stilecht. Wenn schon Film, dann richtig. Wallat war und ist Toningenieur für Film und Fernsehen. Und Co-Autor von Filmen. Und Inhaber der kleinen Filmproduktionsfirma Lumière, benannt nach den Filmpionier-Brüdern.

Filmplakat von der Berlinale 1981: „Die Reise nach Lyon“ mit Rebecca Pauly. © Quelle: Bert Strebe

Seine Vorfahren stammen aus Ostpreußen, seine Mutter floh am Ende des Zweiten Weltkriegs vor der Roten Armee. Sie landete in Salzgitter, wo sie ihren Mann kennenlernte – Winfried Wallat wurde im Oktober 1951 geboren. Die Mutter nahm den Jungen mit in Filme wie „Ben Hur“ oder „Vom Winde verweht“. Wallat sagt: „Da hat es Klick gemacht.“

Den ersten Filmjob bekam er als Elektrotechnikmaschinenbaustudent: Kabelträger. Danach schnupperte er in verschiedene Bereiche der Branche hinein, Beleuchterassistent, Kameraassistent, und landete beim Ton. Er war also einer von denen, die diese ellenlangen Mikrofongalgen halten müssen, den halben Tag lang, ein Knochenjob. Er studierte später nebenher noch Soziologie, Politik und Psychologie, jedenfalls eine Weile lang. Hauptberuflich blieb er beim Ton. Jahrzehntelang war er freiberuflich unterwegs, erst die letzten Jahre vor dem Ruhestand bekam er eine Festanstellung beim NDR.

Immer neugierig

Ruhestand? „Ich habe keinen Ruhestand“, sagt Winfried Wallat. „Ich war immer neugierig.“

Und das ist er auch heute. 1986 gründete Winfried Wallat seine Filmproduktionsfirma. Mit ihr entstanden vor allem Dokumentarfilme, über einen Neonazi, über die Grasdachsiedlung in Hannover. Und der Film „Linden – ein Arbeiterlied“ von 1991, gedreht mit seinem Kompagnon Wolfgang Jost, ist heute ein hannoverscher Klassiker. Für das Werk haben sie sechs Jahre gebraucht, produziert wurde in der Freizeit, im Urlaub. 22 Jahre beanspruchte der beeindruckende Film „Die Protokolle“, in dem Jost und Wallat den Taten von SS-Mordkommandos in der Ukraine nachspürten.

Interessiert sich dafür, wie Beethovens Neunte nach Japan kam: Winfried Wallat auf seinem Balkon in der List. © Quelle: Bert Strebe

Kein Ruhestand: Der nächste Film, den Winfried Wallat drehen will, handelt von einem besonderen Stück Musikgeschichte. Deutsche Kriegsgefangene aus dem Ersten Weltkrieg haben 1918 im Gefangenenlager Bando in der kleinen Stadt Naruto Beethovens 9. Sinfonie (mit Friedrich Schillers Text „Freude, schöner Götterfunken …“) zum ersten Mal in Japan aufgeführt. Der deutsche Klassiker wurde dadurch zum japanischen Klassiker. Jedes Jahr im Sommer wird das Konzert (in deutscher Sprache!) wiederholt, längst gilt Beethovens Neunte als zweite Nationalhymne.

Winfried Wallat findet nicht nur diese Geschichte schön. Er findet auch die Botschaft der Sinfonie wichtig: „Alle Menschen werden Brüder.“ Es ist ja leider wieder an der Zeit, dass man ausdrücklich darauf hinweisen muss.

