﻿In der Puppenstube – Die Geschichte von Christel Bechter

Hannover. Der Laden ist winzig. Er duckt sich zwischen Briefkasten und Kaugummiautomat in eine Hausecke – aber wohl jedem, der gelegentlich an der Stadtbahnhaltestelle Pelikanstraße aus- oder einsteigt, wird er schon mal aufgefallen sein. „Christels Puppenstube“ steht an der Scheibe, hinter der man – inmitten von Tüllkleidchen und Hütchen und Schleifchen – unzählige Puppengesichter ausmachen kann. Doch das ist nichts gegen das, was man sieht, wenn man den Laden betritt. Eine Lawine von Puppen scheint auf einen zuzukommen. Nur für einen Besucherhocker ist noch Platz. Hinter einem kleinen Tresen sitzt Christel Bechter und rückte gerade einem Puppenkopf mit dem Skalpell zu Leibe.

Die Puppe, zu der der Kopf gehört, ist 50 Jahre alt und stammt von der Firma Schildkröt, dem ältesten deutschen Puppenhersteller. Der Puppenkopf hat Schlafaugen, die Lider klappen zu, wenn man die Puppe hinlegt, was über ein Gestell mit einem Gewicht im Innern des Kopfes bewirkt wird. Daran war etwas kaputtgegangen, Christel Bechter musste den Puppennacken aufschneiden, um dranzukommen. Nun verschließt sie die Stelle wieder mit Skalpell und flüssigem Zelluloid.

Wirkt fast lebendig: Eine Porzellanpuppe, die Christel Bechter selbst hergestellt hat. © Quelle: Bert Strebe

Christel Bechter kommt aus Vorarlberg in Österreich. Gelernt habe sie „Patroneurin“, erzählt sie. Was ist das? „Musterzeichnerin für eine Teppichfirma.“ Ein Beruf, den es nicht mehr gibt. Der Betrieb wurde aber bald geschlossen, deswegen hat die junge Frau dann bei der Autofirma Maybach in Friedrichshafen Ventilklappen geschliffen und Gewinde geschnitten. Anstrengende Arbeit. Sie selbst sagt nicht „arbeiten“, sie sagt „schaffen“.

Manchmal hat Christel Bechter zusätzlich auf einer Messe gejobbt. Der Chef des Messestands war Exilhannoveraner und schwärmte immer von seiner Heimat. Eines Tages, es war 1971, machte sich Christel Bechter auf den Weg nach Norden.

Polidor, Putzstelle, Garderobenfrau

Sie greift, während sie erzählt, zu einem Gerät, das sich Akkufeinbohrschleifer nennt. Es summt wie ein Zahnarztwerkzeug. Auf dem Tresen liegen außerdem mehrere chirurgische Venenzangen. Christel Bechter verwendet sie, um geheimnisvolle Dinge im Innern von Puppenkörpern zu tun.

Sie hat hier im Norden bei Polidor gearbeitet, sie hat Künstlern Modell gestanden, sie ging putzen. Irgendwann bekam sie einen Job als Garderobenfrau in den städtischen Bädern – sie kennt das Goseriedebad noch aus der Zeit, in der es tatsächlich ein Bad war. Doch nach einigen Jahren bekam sie gesundheitliche Probleme, Halswirbel, Lendenwirbel, sie musste operiert werden. Sie jobbte noch hier und da, ging um die Jahrtausendwende in Rente. 2006 machte sie schließlich ihre kleine Puppenklinik auf.

Puppe Inge: Sie stammt noch aus Christel Bechters Kindheit. © Quelle: Bert Strebe

Seitdem kümmert sie sich um Hummel-Puppen, Käthe-Kruse-Puppen, Zapf-Puppen. In ihrem Geschäft scheint die Zeit stehen geblieben zu sein, das Ambiente macht einen leicht verzauberten Eindruck – auch wenn all die herausgeputzten Mädchenpuppen für diversitätsbeflissene Gender-Anhänger eine Hölle der Heteronormativität sein müssen. Christel Bechter kümmert das nicht. Ganz oben auf der Puppenlawine thront ein 70 Zentimeter großes Porzellanwesen, rote Lippen, getuschte Wimpern, die fast lebendig wirkt. Diese Puppe hat Christel Bechter selbst hergestellt. Und in der Nähe schaut Inge aus blauen Augen auf die stille Szene – eine Puppe mit hellen Haaren und Sonnenbadteint, die noch aus Christel Bechters eigener Kindheit stammt. „Die habe ich immer gehütet wie meinen Augapfel.“

Sie lächelt ihr feines, ganz leicht verschmitztes Lächeln. Und dann greift sie wieder zum Skalpell.

