﻿Menschen in Hannover – Die Geschichte von Micha

Hannover. Die Szene kennt wohl jeder, der ab und zu am Maschsee spazieren geht: Man trödelt so am Ufer entlang, und dann sieht man diesen Mann, der einem auf dem Radweg entgegenkommt. Er rast nicht mit seinem Rad, aber er fährt zügig. So zügig, dass er einem nach einer kleinen Weile schon wieder entgegenkommt. Und man ist noch nicht mal halb rum, da sieht man ihn ein weiteres Mal. Mein Gott, denkt man, der fährt in einer Tour um den Maschsee!

Tut er. Und er tritt nicht nur in die Pedale. Er singt auch noch dabei, die Kopfhörerknöpfe im Ohr. Und er kümmert sich überhaupt nicht darum, ob die Leute sein Verhalten seltsam finden. Er singt einfach. Manchmal scheint er mit einer Hand auch noch zu dirigieren. Und er strahlt dabei eine eigentümlich tiefe Zufriedenheit aus.

Jeden Monat bis zu 2000 Kilometer: Als wir Micha getroffen haben, hatte er nur sein Zweitrad dabei, Rad Nummer eins war in der Werkstatt. © Quelle: Bert Strebe

Das ist Micha. Er wurde im Mai 1954 in Hannover geboren, deswegen heißt sein Instagramprofil „Micha.1954“. Seinen Nachnamen möchte Micha nicht in der Zeitung lesen. Aber er erzählt, dass er mit sechs Geschwistern in Hainholz aufgewachsen ist. Mit 16 hat er eine Lehre als Verkäufer begonnen, bei Karstadt, hat dort auch danach gearbeitet, in der Abteilung Schreibwaren und im damaligen Karstadt-Technikhaus. Bis 1999. Micha berichtet von gesundheitlichen Problemen, von Auswirkungen auf den Job, die das hatte, eines kam zum anderen: Er wurde frühverrentet.

Das hat ihn runtergezogen. Zu Hause in Lehrte, wo er mit Frau und fünf Kindern wohnte, saß er „bei zugezogenen Vorhängen Ewigkeiten in der Dunkelheit“. Aber irgendwann merkte er, dass er was ändern musste, wenn er wieder auf die Beine kommen wollte. 2002 begann er, jeden Tag Fahrrad zu fahren. „Ich habe das nicht geplant“, sagt er. „Ich wollte einfach nur glücklich sein.“

44.000-mal um den See

Micha fährt von Lehrte nach Hannover und dort dann in aller Regel (es gibt aber auch andere Strecken) mehrfach um den Maschsee. Er hat ausgerechnet, dass er den See fast 44.000-mal umrundet hat. Insgesamt sei er in den 21 Jahren mehr als 500.000 Kilometer mit dem Rad gefahren. Auch heute schaffe er noch 1000 bis 2000 Kilometer pro Monat.

Und das ist nur die halbe Geschichte. Denn was ihn richtig glücklich mache, sagt Micha, sei das Singen. Erst hat er nur leise zur Musik aus seinem mp3-Player mitgesungen. Dann laut. Und dann, eines Tages, empfand er eine Veränderung: Er sang nicht mehr nur mit, er fühlte die Musik. Und heute, sagt Micha, empfinde er, wenn er etwa einen Song von Paul McCartney singe, genau das, was McCartney beim Singen dieses Lieds selbst gespürt habe. Mehr noch: „Ich bin das Original“, sagt der 69-Jährige. Er fühlt großes Glück dabei, und weil ihm dieses Glück aus den Augen springt und die Augen der Spiegel der Seele sind, nennt er sein persönliches Glücksrezept „Augensingen“.

Liebt „Daydream Believer“ von den Monkees: Micha auf dem Radweg am Maschsee. © Quelle: Bert Strebe

Versuche, das Phänomen rational zu erklären, etwa durch die Endorphine, die Glückshormone, die der Körper bei intensiver sportlicher Tätigkeit ausschüttet, verfangen bei Micha nicht. Er weiß, dass ihn manche, die ihn sehen, und manche, denen er von seinen Empfindungen erzählt, für einen Spinner halten. Er hat ein Buch über seine Entwicklung geschrieben, das kein Verlag drucken wollte. Es macht ihm nichts aus. Er erlebt, wenn er auf dem Rad sitzt und singt, einen Rausch, dessen einzige Nebenwirkung eine positive Lebenseinstellung sei, sagt er. „Wenn das jeder Mensch auf Erden könnte, wären wir eine Welt mit weniger Konflikten.“

Micha singt alles von alten Schlagern bis zu Miley Cyrus. Sein Lieblingsstück aber ist „Daydream Believer“, ein Nummer-1-Hit der Gruppe The Monkees, 1967 geschrieben von John Stewart.

