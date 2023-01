﻿Kostenlose Menstruationsartikel: Schulen haben bisher nur wenig Interesse an Angebot der Stadt Hannover

Kostenlose Tampons oder Binden aus dem Automaten: An 16 Schulen in Hannover ist das jetzt schon möglich, aber auch alle anderen könnten mitmachen.

Automaten mit kostenlosen Tampons und Binden können alle Schulen in Hannover aufstellen, finanziert wird das von der Stadt Hannover. Bislang gibt es das Angebot aber nur an wenigen Schulen, offenbar ist das Interesse bei den Schulleitungen nicht so groß wie erhofft.

