﻿Neue Pastorin für Hannovers Bethlehemkirche startet ins Amt

Linden. Am Sonntag, 20. August, wird Meret Köhne von Superintendentin Bärbel Wallrath-Peter als Öffentlichkeitsbeauftragte im Sprengel Hannover und als Pastorin der Bethlehemkirche in Linden in ihre neuen Ämter eingeführt. Damit unterstützt sie Pastor Marcus Buchholz. Die Feier findet im Rahmen eines festlichen Gottesdienstes um 15 Uhr in der Bethlehemkirche statt.