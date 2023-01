﻿Merkwürdiger Parkplatz: E-Scooter will in Hannover-Döhren hoch hinaus

Beim Rewe an der Wollebahn in Hannover-Döhren hält derzeit ein E-Scooter in luftiger Höhe Ausschau. Was er sucht? Das weiß keiner. Ebenso unklar ist, wie er überhaupt an den Schornstein des Supermarkts gelangte. Und zurück auf den Boden scheint er auch nicht zu wollen.

Parkplatz mit Aussicht: Ein E-Scooter hat sich an den Schornstein des Rewe-Markts in Hannover-Döhren verirrt.

Hannover. Sie sind ein beliebtes Fortbewegungsmittel auf kurzen Strecken, gleichzeitig stehen sie auch oft im Weg rum: E-Scooter in Hannover. Doch jetzt gibt es ein Exemplar, das komplett aus der Reihe fällt. In Döhren hat sich der Elektroroller nicht nur auf der Straße bewegt, sondern macht sich auf in luftige Höhen. Er hängt am Schornstein des Rewe-Markts an der Wollebahn.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mindestens zehn Meter trennen den E-Scooter der Verleihfirma Tier von seinem natürlichen Lebensraum. Am obersten Ende der Schornsteintreppe ist er eingeklemmt ins Geländer – und hat von da oben sicher eine wunderbare Aussicht. Es stellen sich nur die Fragen: Wie ist er da überhaupt hochgekommen? Und wieso bleibt er da? War es Frust über eine schlechte Fahrt? Sollte der Roller bloß auch mal etwas erleben?

Lenker verhakt: Der E-Scooter von Tier hängt wohl schon einige Zeit am Schornstein, der Akku dürfte längst leer sein. © Quelle: Frank Tunnat

E-Scooter hängt wohl schon länger am Schornstein

Abgesehen davon: Wer hat die Kraft, einen verhältnismäßig schweren Elektroroller an solch einen umständlichen Ort zu wuchten? Um zum Schornstein zu gelangen, muss erst das Dach des Supermarkts erklommen werden. Dann geht es noch ein Stockwerk höher, um letztlich weitere Stufen am Schornstein hochzuklettern. Unbestätigten Angaben amüsierter Beobachter zufolge soll das Gefährt schon seit Wochen oder gar Monaten dort feststecken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Wunder, dass der E-Scooter sich schon so lange von selbst in Position hält. Offenbar befinden es weder Rewe noch Tier für nötig, den Roller auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen. Das einzig Positive – abgesehen vom lustigen Fotomotiv: Der Akku dürfte inzwischen leer sein, sodass niemand ahnungslos in der App den vermeintlich freien E-Scooter angezeigt bekommt. Die Abfahrt würde sich ohnehin etwas schwierig gestalten.