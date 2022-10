﻿Nach vier Jahren Pause: Euroblech ist mit 1300 Ausstellern zurück in Hannover

2018 fand die Euroblech zuletzt in Hannover statt. Nach der Corona-Zwangspause trifft sich die Branche wieder auf dem Messegelände – und blickt optimistisch in die Zukunft.

Hannover. Bleche stanzen, schneiden, biegen – die Weltleitmesse Euroblech findet nach vier Jahren wieder auf dem Messegelände in Hannover statt. 1300 Aussteller aus 39 Ländern präsentieren dort Maschinen zur Blechbearbeitung. Üblicherweise wird die Euroblech alle zwei Jahre in Hannover veranstaltet – wegen der Corona-Pandemie musste die Branchenschau 2020 jedoch ausfallen.

Jetzt belegt die Messe eine Ausstellungsfläche von rund 86.200 Quadratmetern und knüpft in ihren Dimensionen in etwa an die Zeit vor der Corona-Zwangspause an. „Die Anzahl der Aussteller ist jedoch gegenüber dem Rekordjahr 2018 leicht rückläufig“, sagt Tristan Mandel, Sprecher der Firma Mack-Brooks Exhibitions. Sie ist die Veranstalterin der Euroblech. Die Messe dauert noch bis Freitag, 28. Oktober; sie ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. In den Vorjahren haben nach Angaben der Organisatoren jeweils mehr als 50.000 Menschen die Messe besucht. Ob diese Zahl wieder erreicht werde, will Sprecher Mandel nicht voraussagen.