﻿Auftakt der Eurotier: Verkehr auf dem Messeschnellweg kommt zeitweise zum Erliegen

Die Eurotier 2022 hat begonnen – und der Verkehr auf dem Messeschnellweg ist am Dienstagmorgen zum Erliegen gekommen. Insbesondere zwischen dem Kreuz Seelhorst und der Abfahrt Messe Nord ging zeitweise nichts mehr.

Auf dem Messeschnellweg staute sich der Verkehr am ersten Tag der Eurotier.

Hannover. Auftakt einer Messe mit spürbaren Folgen für die Autofahrerinnen und Autofahrer in Hannover: Am Dienstagmorgen kam der Verkehr auf dem Messeschnellweg (B3/B6) in Fahrtrichtung Süden zeitweise zum Erliegen. Grund für die Behinderungen war „der Anreiseverkehr zur Eurotier 2022“, bestätigte der Sprecher der Polizeidirektion Hannover, Marcus Schmieder.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwischen Bischofshol und Messe Nord, insbesondere ab dem Kreuz Seelhorst, stockte der Verkehr. Laut Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) standen die Fahrzeuge auf einer Länge von rund drei Kilometern. Autofahrerinnen und Autofahren wurden angewiesen, den Standstreifen mitzubenutzen.

Nach Stau zum Start: Polizei prüft mögliche Maßnahmen

In 14 Hallen und auf einer Ausstellungsfläche von rund 250.000 Quadratmeter werden noch bis Freitag, 18. November, die Neuheiten im Bereich Tierhaltung und -management präsentiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Polizei hatte schon im Vorfeld der Messe vor einem deutlich erhöhten Verkehrsaufkommen und möglichen Staus und Wartezeiten gewarnt – und prüft jetzt, ob Maßnahmen ergriffen werden.

Von ub