﻿Die HAZ lädt zu Talks zu Wohnthemen bei der Infa in Hannover

Wie baut man in Krisenzeiten? Wie verändern sich urbane Zentren? Und wie macht man in einem Tiny-House Urlaub? Antworten auf solche Fragen bieten die HAZ-Talks zur Infa.

Hoffnung auf das Neubaugebiet Kronsrode: In der Region Hannover wird an vielen Stellen gebaut, um den angespannten Wohnungsmarkt zu entlasten. Bei der Infa geht es bei HAZ-Talks um die Zukunft des Bauens und Zusammenlebens.

Hannover. Fachkräftemangel, gestörte Lieferketten, Ernergiekrise und Inflation: die Baubranche hat es derzeit nicht leicht. Aber auch Immobilienbesitzer sowie Mieter und Mieterinnen sind verunsichert, wie sich die aktuellen Krisen auf Marktstruktur und Wohnkultur auswirken. Auch die Erlebnismesse Infa widmet sich Fragen aus dem Bereich Bauen und Wohnen. So lädt das Messeteam mit Radio Hannover und der Fachzeitschrift „Bauen Wohnen Immobilien“ zur Hannover-Lounge in der Messehalle 20 ein. Täglich geht es dort um Bauthemen – von der Grundsteuer bis zum Schutz vor Schimmel. Auch die HAZ ist von Montag bis Freitag jeweils um 14 Uhr mit Talks dabei.

Die HAZ lädt von Montag bis Freitag zum Talk

So spricht am Montag, 17. Oktober, die Landesvorsitzende des Bundes Deutscher Architektinnen und Archtiekten (BDA), Dilek Ruf, über die Transformation von Sakralbauten und bauliche Herausforderungen. Am Dienstag, 18. Oktober, referiert der Politikwissenschaftler Constantin Alexander von der Leuphana Universität Lüneburg über das Forschungsprojekt „Die Obsolete Stadt“. Dabei wird erforscht, wie sich sogenannte Megatrends wie die Mobilitätswende, der Klimawandel und die Digitalisierung auf die Städte auswirken. Am Mittwoch, 19. Oktober, ist mit Philipp Weber der Geschäftsführer der Weber Massivhaus Gesellschaft für schlüsselfertiges Bauen zu Gast. Er wird erklären, wie man in unsteten Zeiten bauen kann und trotzdem das Klima schont.

So lässt sich Urlaub im Tiny-House machen

Am Donnerstag, 20.Oktober, geht es um den Traum von Minimalisten. Tim Göbel hat ein Tiny-House-Hotelgewerbe gegründet und damit zum Beispiel den Startup-Impuls-Wettbewerb der hannoverschen Wirtschaftsförderung gewonnen. Am Freitag, 21. Oktober, wird es zum Abschluss noch einmal grundsätzlich. Wolfgang Jung, Leiter der Regionalplanung der Region Hannover, und Gregor Janböcke, Teamleiter Wohnen, haben für die WohnBauInitiative der Region untersucht, wie man künftig in Hannover und im Umland zusammenleben und wohnen wird. Gemeinsam mit Akteuren des Wohnungsbaus und der Wohnbauentwicklung sind Ideen und konkrete Projekte des künftigen Zusammenlebens mit Modellcharakter entwickelt worden. Das Team stellt nun einige Beispiele vor.

Die Vorträge und Talks sind kostenlos. Für den Zugang ist aber eine Karte für die Infa-Messe erforderlich. Die Talkbühne steht in Halle 20.