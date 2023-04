﻿Messe-Start, Urteil im Raser-Prozess, Debatte um Gelbe Tonne: Das sind die Themen der Woche

Messe-Start: Die Industrieleitmesse beginnt am Montag in Hannover.

Hannover. Von der Hannover-Messe bis zum Pur-Konzert – nach den ruhigen Ostertagen finden in Hannover wieder zahlreiche Veranstaltungen statt. Auch die politischen Gremien nehmen ihre Arbeit auf. So wird sich der Bauausschuss des Rates erneut mit dem Thema Gelbe Tonne beschäftigen. Hier der Überblick:

Hannover Messe startet

Die Hannover-Messe beginnt am Montag, 17. April, und dauert bis Freitag, 21. April. Bereits am Sonntag wird die Leitmesse der Industrie abends feierlich eröffnet. Zum Messerundgang am Montag gibt sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Ehre. 4000 Aussteller präsentieren neueste Produkte. Die Messe ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Fünf Trends stehen im Fokus: CO2-neutrale Produktion, Energiemanagement, Industrie 4.0, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen sowie Wasserstoff und Brennstoffzellen. Diesjähriges Partnerland ist Indonesien. Pendler müssen am Montag mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

Urteil im Raser-Prozess

Am Montag wird das Landgericht Hannover ein Urteil im Mordprozess um ein illegales Autorennen bei Barsinghausen verkünden. Zwei Kinder kamen bei dem Zusammenstoß ums Leben. Eine Fahrerin soll mit 180 Stundenkilometern bei einem Überholmanöver auf der Gegenfahrbahn unterwegs gewesen sein. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit mehreren Fahrzeugen. Für die 40-jährige Fahrerin fordert die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes. Für einen Mitangeklagten verlangt die Anklagebehörde fünf Jahre Gefängnis unter anderem wegen fahrlässiger Tötung. Die Anwälte der Angeklagten betonen, dass es sich um kein Rennen, sondern um ein außer Kontrolle geratenes Überholmanöver gehandelt habe.

Schwerer Unfall: Bei dem Autorennen Anfang vergangenen Jahres kamen zwei Kinder ums Leben. © Quelle: Christian Elsner

Neue Infos zur Gelben Tonne

Am Mittwoch tagt der Bauausschuss und lässt sich von der Stadtverwaltung erklären, wie es mit den Gelben Tonnen weitergeht. Unklar ist noch immer, wo all jene Tonnen stehen sollen, die nachweislich keinen Platz auf Grundstücken finden. Bei der Stadt sind bereits mehr als 400 Anträge eingegangen, die um einen Standort im Straßenraum bitten. Experten des Entsorgungsunternehmens Aha werden in der Sitzung Rede und Antwort stehen.

Beachvolleyball-Turnier auf dem Steintorplatz

Am Freitag beginnt der dreitägige Beachvolleyball-Cup auf dem Steintorplatz. 64 Athletinnen und Athleten kämpfen auf dem Sandplatz um Punkte für die Deutsche Meisterschaft. Los geht es am Freitag um 14 Uhr. Am Sonnabend beginnen die Partien um 9 Uhr und gehen bis 20 Uhr. Am Sonntag dauern die finalen Spiele von 9 bis 17 Uhr. Bei gutem Wetter werden auf dem Steintorplatz mehr als 25.000 Zuschauer erwartet.

Beachvolleyball-Turnier: Auf dem Steintorplatz finden am Wochenende spannende Partien statt. © Quelle: Katrin Kutter

Pur spielt in der ZAG-Arena

Am Sonnabend tritt die beliebte Popband Pur in der ZAG-Arena auf dem Expo-Gelände auf. Die Band hat ihr mittlerweile 17. Studioalbum im Gepäck.