Nur eine Übung: Feuerwehr rückt mit Großaufgebot zum Messegelände aus

Raubserie in der Region Hannover

Wieder ein Supermarktüberfall: Täter bedrohen Netto-Mitarbeiterinnen in Marienwerder und flüchten mit Beute

Die Täter schlugen kurz vor Ladenschluss zu: Erneut haben Räuber einen Supermarkt in der Region Hannover überfallen. Am Mittwoch traf es nun einen Netto in Hannover-Marienwerder. Zwei Männer bedrohten Angestellte mit einer Schusswaffe. Es ist die zwölfte Tat seit Mitte Dezember.