﻿Kronsberg: Mann greift Kind an Stadtbahnstation mit Messer an

Dieser Vorfall hat am Donnerstag offenbar zahlreiche Familien in Sorge versetzt: Am Nachmittag wollte ein Mann an der Feldbuschwende ein Kind mit einem Messer attackieren und ins Bein stechen. Glücklicherweise blieb der Junge unverletzt. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Täter.

