Messerangriff in Vahrenheide: 26-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Hannover. Bei einem Messerangriff in der Nacht zu Sonnabend, 1. Juli, ist ein 26 Jahre alter Mann in Vahrenheide lebensbedrohlich verletzt worden. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter festnehmen, bittet aber um weitere Hinweise zur Tat.

Laut Polizei kam es gegen 1.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Fliegerstraße zu einem Streit zwischen zwei Männern und einer Frau. Was sich dabei genau abspielte, ist den Beamten noch unklar: Fest steht, dass der 26-Jährige durch die Messerstiche lebensbedrohlich verletzt wurde. Das Opfer schwebt noch immer in Lebensgefahr. Die 34-jährige Frau blieb unverletzt.

Polizei sucht Zeugen

Als die Polizei eintraf, floh der mutmaßliche Täter zu Fuß. Die Beamten gelang es dennoch, den 47-jährigen Mann festzunehmen. Er soll am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags. Derzeit werde geklärt, in welchem Verhältnis die drei Personen zueinander stehen.

Auch zum Motiv der Tat liegen der Polizei noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Sie bittet mögliche Zeugen um Mithilfe. Wer hat etwas gesehen oder kann Hinweise zu verdächtigen Personen geben? Der Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover ist unter der Telefonnummer (0511) 1095555 erreichbar.

