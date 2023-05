﻿Nach Messerattacke am Wunstorfer Bahnhof: Täter weiter flüchtig

Fahndung

Die Polizei fahndet weiter nach dem Mann, der am Freitagabend einen 35-Jährigen am Bahnhof in Wunstorf niedergestochen hat. Als tatverdächtig gilt ein 22-Jähriger aus Neustadt. Das Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen durch ein Messer.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket