Beziehungstat

Ermittlungserfolg nach internationaler Fahndung: Beamte konnten in Serbien einen Mann aus Pattensen festnehmen, der am 22. August seine Ex-Partnerin in einer Wurstbasar--Filiale in Wettbergen niedergestochen haben soll. Der 26-Jährige hatte sich abgesetzt. Die Frau aus Garbsen ist außer Lebensgefahr.

