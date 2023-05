Hinterhalt im Treppenhaus: Polizei sucht nach Messerattacke in Groß-Buchholz weiter nach Angreifern

Hannover. Die Polizei sucht weiter nach den flüchtigen Angreifern zu einer Messerattacke in Groß-Buchholz vom Freitag, 28. April. Bislang gibt es keine Hinweise oder weitere Beschreibungen zu den Tätern. Zwei Männer erlitten teils lebensgefährliche Verletzungen. Gegen die Angreifer wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.

Die vier Männer hatten ihre beiden Opfer (20 und 39) in einen Hinterhalt gelockt: In einem Mehrfamilienhaus am Osterfelddamm wollten sie den Verkauf eines Gegenstandes abwickeln. Die vermeintlichen Verkäufer warteten vor dem Haus und führten die beiden Männer in das Gebäude. Dann griffen sie an.

Anwohner bekommen von Angriff nichts mit

Die vier Täter setzten ein Messer und einen Schlagstock ein. Der 39-Jährige erlitt eine lebensgefährliche Stichverletzung und musste im Krankenhaus notoperiert werden. Sein Begleiter wurde leicht verletzt. Beiden gelang die Flucht. Aus dem Auto setzten sie einen Notruf ab. Allerdings waren die Täter beim Eintreffen der Polizei verschwunden. Nach dem Angriff hatten mehrere Anwohnende berichtet, nichts von dem Vorfall mitbekommen zu haben.

Die Polizei sucht deswegen weiter nach Zeugen. Wer Hinweise zu der Auseinandersetzung oder den Angreifern geben kann, wird gebeten sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter Telefon (0511) 1 09 55 55 zu melden.