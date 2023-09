Messerattacke in Stöcken: Wollten Vater und Sohn ihr Opfer wegen Beziehungsaus töten?

Hannover. Hinter der Messerattacke gegen einen 27-Jährigen in Stöcken vom Montag, 4. September, stecken offenbar Vergeltung und eine Beziehungstat. Zwei Mainzer (68 und 27) hatten ihr Opfer am Montagmittag auf offener Straße angegriffen und niedergestochen. Am Mittwoch konnte die Polizei die beiden Verdächtigen in Mainz festnehmen – es handelt sich um Vater und Sohn.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Staatsanwaltschaft Hannover geht von einer gezielten Attacke aus. Denn das Opfer ist der Expartner der Tochter beziehungsweise Schwester der Verdächtigen. „Die Männer hatten den Verdacht, dass der 27-Jährige mittlerweile eine neue Beziehung führt“, sagt Staatsanwältin Kathrin Söfker. Offenbar reichte das Beziehungsaus ihrer Verwandten sowie die Mutmaßung über eine neue Partnerschaft des Opfers aus, um den jungen Mann töten zu wollen. Die Angaben über die Vergeltungstat stammen vom 27-Jährigen selbst. Er wurde bei dem Angriff zwar mit Messerstichen verletzt, war aber wenig später vernehmungsfähig.

Wieder vernehmungsfähig: Der 27-Jährige konnte sich befreien und flüchten. © Quelle: Christian Elsner

Verdächtige sollen nach Hannover überstellt werden

Die Tat hatte sich am Montag gegen 12.15 Uhr an der Ithstraße in der Nähe des Stöckener Marktes abgespielt. Die beiden Verdächtigen hielten ihr Opfer auf offener Straße fest und stachen dann mit einem Messer zu. Der 27-Jährige konnte sich allerdings befreien und flüchten. Auch das Vater-Sohn-Gespann ergriff die Flucht und fuhr mit einem Auto mit Mainzer Kennzeichen davon. Hinzugerufene Polizisten kümmerten sich um den Verletzten, von den Angreifern fehlte zunächst jedoch jede Spur.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Mainzer Nummernschild brachte die Polizei letztendlich auf die Fährte der mutmaßlichen Täter. In der Hauptstadt von Rheinland-Pfalz wurden sie zwei Tage später festgenommen. Bislang sitzen Vater und Sohn dort auch in Untersuchungshaft. Wahrscheinlich werden die Verdächtigen demnächst nach Hannover überstellt. Gegen die beiden wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.

Der Tatort: Im Wurstbasar-Geschäft in Wettbergen hat ein 26-Jähriger eine Angestellte mit einem Messer niedergestochen. © Quelle: Frank Tunnat

Letzte Beziehungstat ist erst zwei Wochen her

Die letzte blutige Beziehungstat in Hannover ist erst zwei Wochen her: Am Nachmittag des 22. August soll ein 26-Jähriger seine Ex-Partnerin in Wettbergen niedergestochen haben. Die Attacke hatte sich in einer Metzgerei ereignet, wo die 29-jährige Garbsenerin zum Tatzeitpunkt arbeitete. Der Pattenser griff sie laut Polizei vor den Augen von Kunden und Mitarbeitern mit einem Messer an. Dann setzte er sich nach Serbien ab, wo er am 29. August festgenommen wurde.

HAZ