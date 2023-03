﻿Messerattacke nach Stalking: 16-Jähriger aus Hannover muss ins Gefängnis

Das Landgericht Hannover hat den 16-Jährigen, der im Sommer 2022 in Döhren einen jungen Mann niedergestochen hat, zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Die Kammer wertete den Fall als versuchten Totschlag. Das Opfer hatte die Mutter des Angeklagten seit Monaten gestalkt.

Jugendstrafe: Der 16-Jährige, der im Sommer 2022 an der Hildesheimer Straße einen Mann niederstach, muss ins Gefängnis.

Hannover. Urteil im Fall der Messerattacke in Hannover-Döhren vom Sommer 2022: Das Landgericht Hannover hat den 16-jährigen Rául S. wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung für schuldig befunden. Der Jugendliche muss für mehrere Jahre ins Gefängnis. Der Verurteilte hatte nach Auffassung der Kammer an der Hildesheimer Straße einen 25-Jährigen niedergestochen und lebensgefährlich verwundet. Bei dem Fall ging es um Stalking.

Wie das Landgericht Hannover auf Anfrage mitteilt, wurde Rául S. bereits Mitte Februar im nichtöffentlichen Jugendstrafprozess zu drei Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sah es damit als erwiesen an, dass der 16-Jährige auf sein Gegenüber einstach. Die Attacke ereignete sich am 18. Juni gegen 21.10 Uhr nahe der Stadtbahnstation Fiedelerstraße. S. geriet demnach mit Jaafar A.-J. aneinander und rammte ihm im Verlauf ein Messer in den Oberkörper.

Opfer stellte der Mutter seit Monaten nach

Nach dem Angriff floh der 16-Jährige und ließ sein schwer verletztes Opfer zurück. Die Polizei fasste den Verdächtigen nach kurzer Fahndung in der näheren Umgebung – die mutmaßliche Tatwaffe hatte er zu dem Zeitpunkt noch bei sich. Nach Angaben der Ermittelnden hatte der inzwischen 26-jährige A.-J. den 16-Jährigen aus einem Wagen heraus angesprochen. Daraus entwickelte sich zunächst ein Streit und letztlich die Messerattacke. Seit dem Angriff saß S. in Untersuchungshaft.

Hintergrund des Ganzen war offenbar Stalking. So stellte Jaafar A.-J. der Mutter des Jugendlichen seit geraumer Zeit nach. Dessen Annäherungsversuche sollen unerträglich gewesen sein. Sogar nach der Messerattacke habe der 26-Jährige vom Krankenhausbett aus Drohanrufe unternommen, sagte die Mutter dieser Redaktion. Die 38-Jährige hatte eine kurze Liebschaft mit A.-J., im Sommer 2021 starteten dann die Anzeigen gegen den Mann – bis jetzt mehr als 400. Mitte Januar verurteilte das Amtsgericht den 26-Jährigen zu einer einjährigen Bewährungsstrafe. Ein Kontaktverbot gab es nicht.