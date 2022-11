﻿Messerattacken in Hannover: Mehr Aufklärung bei jungen Menschen geplant

Der Runde Tisch zu Messerattacken in Hannover will die Prävention verbessern. Grund: Viele Täter und Opfer sind jünger als 21 Jahre. Laut Stadt haben etwa Schulen, Jugendhilfe und Polizei schon „unheimlich viel“ im Angebot, doch das ist nicht aufeinander abgestimmt.

Hannover. Die zunehmende Zahl an Messerattacken in Hannover zwingt Polizei und Stadt zum Handeln. Seit September bündeln alle Akteure aus dem sozialen und dem Sicherheitsbereich ihre Expertisen an einem Runden Tisch. Als erstes Ergebnis soll es deshalb demnächst zwei Waffenverbotszonen im Steintorviertel und am Raschplatz geben. "Doch repressive Mittel sind nicht alles", sagt Hannovers Ordnungsdezernent Axel von der Ohe (SPD). Auch die Prävention gerade bei jungen Menschen müsse intensiviert werden. Ende des Monats soll es konkrete Gespräche geben.

Wie wichtig gezielte Aufklärung ist, zeigt ein Blick in die Statistik der Messerangriffe: Rund 30 Prozent der Angreifenden und 26 Prozent der Opfer sind maximal 21 Jahre alt. Schon jetzt gebe es zwar eine Vielzahl an Präventionsmaßnahmen. Doch eins habe der Runde Tisch schon gezeigt: Stadt, Region, Polizei, Jugendhilfe und Vereine machten für sich laut Zuhal Karakas, Leiterin des städtischen Fachbereiches Öffentliche Ordnung, „unheimlich viel“. Allerdings fehle die Vernetzung.

Messerattacken: Ziel ist gemeinsame Prävention

Deshalb wollen die Akteure des Runden Tisches sich nun zum Schwerpunkt Prävention treffen. Die Stadt stellt bereits eine konkrete Aufklärung an Schulen in Aussicht, die Jahrgangsstufen stehen aber noch nicht fest. Laut Polizei findet die Sensibilisierung aktuell bloß als Bestandteil innerhalb der generellen Gewaltprävention in den siebten und achten Klassen statt. Denkbar sei auch auf Seiten der Ermittler, künftig eine davon losgelöste und intensivere Aufklärung zu haben – Städte wie Bochum und Berlin machen dies schon seit Jahren vor.

Denn von der Ohe ist klar: „Eine Verordnung wie die geplanten Waffenverbotszonen allein wird nicht dafür sorgen, dass sich alle richtig verhalten.“ Und damit möglichst viele junge Menschen erreicht werden, soll die Prävention nicht auf Schulen beschränkt bleiben. Auch Beratungsstellen, Sportvereine oder freie Träger der Jugendhilfe sollen eingebunden werden, um ihrerseits über die Gefahren durch Messerattacken aufzuklären. Das nächste Treffen des Runden Tisches mit explizitem Präventionsschwerpunkt findet am 24. November statt.